„Jsme rádi, že jsme s investorem našli shodu a bude vybudována nová budova, která tak nahradí také kapacity staveb Piano a Tandem, v nichž je činnost utlumována,“ komentuje Hana Tichánková, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánování a stavební řád, a dodává „Výzva k prodeji pozemků specifikovala minimální parametry nového objektu, přičemž tyto budou dokonce přeplněny.“

Jednatel společnosti CTP Jakub Kodr dodává: „Předpokládáme celkovou užitnou plochu více než 32 tisíc metrů čtverečních, oproti požadované 24 240 metrů čtverečních, z toho více než 20 tisíc metrů čtverečních bude tvořeno prototypovými dílnami a prostory pro administrativu, což oproti požadavku výzvy představuje navýšení o více než dva tisíce metrů čtverečních.“

„Budova bude moderní, svažující se směrem k obytné zástavbě, a to tak, aby splňovala městem požadované parametry jak estetické, tak funkční, ale zároveň byla citlivě zasazena do prostoru,“ uvádí náměstek primátora Jiří Vávra. Dle aktuálních návrhů se bude jednat o budovu železobetonové monolitické konstrukce, tvořenou sloupovým systémem. Nadzemní fasády budou převážně prosklené.

Zmíněné výstavbě předchází prověrka možnosti realizace, tedy proveditelnosti stavby multifunkčního objektu, která bude hotova nejpozději do tří měsíců. Samotná stavba pak začne do tří měsíců od povolení záměru stavby, dříve stavebního povolení, a výstavba bude hotova do dvou let. „V rámci výstavby jsme se zavázali mimo jiné také k vybudování pozemní komunikace, stejně tak k zachování charakteru volně přístupného parku například směrem k Porubskému lesoparku,“ říká Zbyněk Jendryka z CTP.

Lze konstatovat, že nový multifunkční objekt by mohl ke své činnosti sloužit koncem roku 2027 a stane se tak nedílnou a významnou součástí T-Parku. Vznik T-Parku iniciovalo statutární město Ostrava v roce 1997, a to založením Vědecko-technologického parku Ostrava v Ostravě-Pustkovci. V areálu o rozloze cca 10 hektarů se městu podařilo v Moravskoslezském kraji vybudovat největší fyzickou infrastrukturu pro vědecký a technologický výzkum, inovace a hi-tech technologie s úzkou vazbou na akademickou sféru.