Ostrava v mezinárodním jízdním řádu Českých drah (ČD) pro rok 2024 sehraje důležitou roli. ČD totiž rozšíří nabídku spojů k našim severním i jižním sousedům. V plánu je více spojů do Polska, četnější bude spojení z Moravy do Vídně, ale je toho více. Změny se dotknou i noční dopravy. V průběhu roku 2024 je plánovano nasazení prvních nových netrakčních jednotek ComfortJet. To umožní vyřadit z vlaků dálkové dopravy další starší osobní vozy.

O plánech na celkovou modernizaci centrální části železničního uzlu Ostrava jsme psali již v loňském roce zde. Nyní Správa železnic představila novou koncepci jízdního řádu pro rok 2024, kdy navýšením spojů do Polska či Rakouska vzroste důležitost moravskoslezské metropole coby významného železničního uzlu Evropy.

„Ve spolupráci s objednavateli a našimi zahraničními partnery v jízdním řádu 2024 rozšíříme nabídku mezistátních vlaků, abychom zajistili rozvoj obchodních vztahů a podpořili mezinárodní turistiku udržitelnou a ekologickou dopravou. Doplníme spojení do Polska přes Bohumín o další dva vlaky, jeden do Krakova a jeden do Vratislavi, na které o rok později naváže další rozšíření nabídky o čtyři páry nových vlaků Praha – Gdyně přes polskou Vratislav. Naší vizí je nabízet v budoucnosti i další nové spoje například do dánské Kodaně nebo na jih Rakouska do Klagenfurtu a Villachu, odkud je možné pokračovat do Itálie, Slovinska nebo Chorvatska. Budeme také pokračovat v obnově souprav pro dálkové vlaky a chceme nasadit první jednotky ComfortJet,“ říká Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

„ComfortJety chceme nasadit v rámci zkušebního provozu s cestujícími nejprve na spoje mezi Prahou a Ostravou a z Ostravy přes Prahu do Františkových Lázní. ComfortJety budeme provozovat nejprve v přechodném řazení bez řídicích vozů a doplněné o klasické restaurační vozy. Díky nasazení desítek úplně nových vozů v dálkové dopravě začneme vyřazovat větší počet starších osobních vozů také v tomto segmentu dopravy. V rychlících a dalších dálkových vlacích je nahradíme moderními klimatizovanými vozy klasické stavby se službami, jako jsou palubní Wi-Fi nebo elektrické zásuvky pro napájení cestovní elektroniky,“ konstatuje Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Polsko

Rozšířena bude nabídka spojení do Polska přes Bohumín o dva páry nových spojů. Jeden pár vlaků představuje spoj EC Danubius Wien – Břeclav – Bohumín – Kraków a zpět, který doplní nabídku spojení mezi Rakouskem a Polskem po hlavní trase přes Břeclav, Hodonín, Otrokovice, Přerov, Hranice na Moravě a Ostravu. Ve směru do Polska pojede v odpoledních hodinách a ve směru do Rakouska dopoledne.

Druhý pár nových vlaků pojede v trase Bohumín (19:35) – Wroclaw (21.30/6.25) – Bohumín (8.25), bude navazovat na vlak EC Danubius a zajistí přepravu přímého vozu do / z Wroclavi z / do Vídně přes střední a jižní Moravu.

Na území Polska dochází ke zkrácení cestovních časů některých spojů v řádu až desítek minut. Díky tomu se zkracuje cestovní doba vybraných vlaků mezi českými městy a Varšavou, Krakovem či Gdaňskem.

Od jízdního řádu 2025 (začíná v prosinci 2024) se pak připravuje další rozšíření spojení mezi Českem a Polskem o čtyři páry vlaků EC v trase Praha – Letohrad – Wroclaw – Gdynia.

Spoj EC Danubius Kraków – Wien – Kraków doplňuje nabídku přímého spojení ze severní a střední Moravy do Vídně a zpět. V jízdním řádu 2024 bude mít Ostrava s Vídní spojení už 5 páry denních vlaků s cestovní dobou mezi oběma aglomeracemi pod 3 hodiny.

Díky četným přípojům z vídeňského hlavního nádraží na letiště Schwechat získává Ostrava také kvalitní a četné spojení k leteckým spojům startujícím z rakouské metropole. Díky přípojům ve Vídni na velké množství spojů railjet ÖBB získává Ostravsko také rychlé a časté spojení vlakem např. do Grazu, Villachu, Salzburgu, Mnichova nebo Curychu s přestupem v rakouské metropoli.

Slovensko

Ve směru na Slovensko nedochází aktuálně k žádným podstatným změnám v nabídce spojů.

Noční doprava

České dráhy v kooperaci se zahraničními partnery nabídnou v jízdním řádu 2024 stabilní rozsah noční dopravy. Praha bude mít přímé noční spojení s Curychem (přes Innsbruck i přes Basilej), Krakovem a Varšavou, severním a východním Slovenskem (např. Poprad, Košice), s Bratislavou a Budapeští.

Nadále budou provozovat také dva nejdůležitější středoevropské uzly noční dopravy v Bohumíně a v Břeclavi, kde dochází k sestavě nočních vlaků a přeřazení přímých lůžkových a lehátkových vozů. České dráhy se tak budou podílet na provozu vlaků EuroNight Chopin Warszawa – München v úseku Bohumín – Břeclav a nighjet Graz – Berlin v úseku Břeclav – Děčín včetně provozu různých přímých vozů, např. Warszawa – Budapest nebo Berlin – Budapest. Spoj nightjet Graz – Berlin v novém jízdním řádu nepojede přes severní Moravu, ale nově bude veden přes Brno a Prahu. Vlak EuroNight Chopin jede v nové trase Warszawa – Wien – München.

Vnitrostátní dálková doprava

Ve vnitrostátní dálkové dopravě nedochází k významným změnám v časech odjezdů a příjezdů, v délce jízdy, v trasách ani v řazení vlaků. Změny jsou menšího rozsahu a cestující se konkrétní údaje u svého spoje dozví po zveřejnění finální podoby nového jízdního řádu např. při vyhledání spoje v aplikaci Můj vlak nebo na webu Českých drah.

Největší novinkou bude během roku 2024 nasazení jednotek ComfortJet do zkušebního provozu s cestujícími na vybrané spoje InterCity mezi Prahou a Ostravskem a na pár vlaků Bohumín – Praha – Františkovy Lázně. Jednotky budou v dočasném řazení bez řídicího vozu. Restaurační vůz bude k soupravám připojen a půjde o vůz klasické stavby ze stávajícího parku Českých drah. V souvislosti s uvedením desítek nových vozů ComfotJet do provozu bude pokračovat postupné vyřazení starších vozů a jejich náhrady modernějšími typy s klimatizací, Wi-Fi a dalším vybavením, které budou uvolněny z linek provozovaných jednotkami ComfortJet.

Dojde tak například k mírnému zkrácení cestovních časů vlaků SC Pendolino z Ostravy-Svinova do Prahy hl.n. o zhruba 12 minut na 3 hod. 1 min.

Z větších úprav jde např. o obnovení ranního přímého spojení Karlových Varů s Ostravskem vlakem SC Pendolino, který bude odjíždět z Karlových Varů v 5.48 hod. a do Ostravy hl.n. přijede ve 12.44 hod.