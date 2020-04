Jedním z významných faktorů, který kvalitu ovzduší kromě počasí a příznivých rozptylových podmínek ovlivnil, je i snížené množství prachu, které se do vzduchu dostalo z kotlů na pevná paliva vytápějících ostravské rodinné domy.

Emise z takzvaných lokálních topenišť patří vedle průmyslu, znečištění z dopravy a přeshraničního přenosu z Polska k hlavním zdrojům znečištění ovzduší ve městě. Ostrava svým obyvatelům s výměnou starých neekologických kotlů za moderní pomáhá již několik let.

„K dnešnímu dni je díky kotlíkovým dotacím a aktivitám města v Ostravě vyměněno bezmála 1300 starých kotlů za nové. Na jejich výměnu jsme doposud přispěli částkou 12 milionů korun. Na poskytnutí bezúročných zápůjček jsme vyplatili z městského rozpočtu přes 4 miliony korun,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Na území města Ostravy je podle posledního sčítání Českého statistického úřadu v rodinných domech 2429 kotlů na pevná paliva. Na základě informací o počtech podaných a schválených žádostí v poslední kotlíkové výzvě by mohlo být v Ostravě do konce září roku 2023, tedy do termínu uvedeném ve smlouvě s příjemcem dotace, vyměněno 1877 neekologických kotlů, což je ještě o třetinu více než v současné době.

Ostrava od roku 2015 realizovala masivní kampaň s cílem oslovit co nejvíce majitelů rodinných domů ve městě a podpořit výměnu starých kotlů za nové. „Rozdali jsme 5 tisícům domácnostem obálky s informacemi a vzorem vyplněné žádosti. Pořádali jsme seminář napříč městskými obvody, kde jsme vysvětlovali podmínky dotace, jak o ni zažádat a jaké kotle jsou podporované. Přišly stovky lidí,“ řekla Šebestová.

„V druhé výzvě kotlíkových dotací byla Ostrava jedním z mála měst v Česku, které začalo poskytovat bezúročné zápůjčky. A motivací pro naše občany byl a stále je hlavně příspěvek města ve výši 10 tisíc korun každému žadateli o výměnu kotle,“ doplnila náměstkyně.

Město Ostrava administruje žádosti také v době pandemie. Vše lze domluvit s žadatelem telefonicky, veškeré informace jsou také na webu zdravaova.cz. Žádosti mohou občané posílat poštou nebo přes podatelnu. Žadatelů se ale v současné době na úřad obrací méně.