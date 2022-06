„Není to náhlá myšlenka, ale léta tvrdé práce, která začala vylepšením naší dvanáctky. Je to pro nás historický milník, z Ostravaru se stává celonárodní značka!“ těší vrchního slávka pivovaru Jana Řehůřka.

Po téměř kompletním rebrandingu, včetně nových etiket, přepravek i pivního skla, snad jen vyjma loga, udělal Ostravar největší krok za dlouhá léta. „Je to i vyústění covidu a reakce na změnu českého pivního trhu, kdy nám sice samozřejmě klesl prodej sudového piva, ale zájem o dvanáctku v maloobchodě vzrostl o čtyřicet procent,“ popsal Jan Řehůřek covidové období řečí čísel. Během té doby pivovar také prodloužil partnerství s vítkovickou hokejovou halou a pomohl zrekonstruovat každou desátou hospodu, kde se na pípě skví logo Ostravaru.

Podívejte se na jednu z reklam

Zdroj: se svolením Ostravaru

K tomu, aby dal pivovar svůj rozmach republice patřičně najevo, zvolil očekávanou, leč líbivou cestu. Televizní reklamu na oblíbených stanicích. Vůbec poprvé tak vznikly tři tematické spoty – pro každé z piv jeden, které nemají tuctové obsazení. Režie se totiž ujal Vladimír Skórka, tvůrce známých seriálů – hokejové Lajny či divadelního počinu sKORO NA mizině, kde účinkují zejména Tři Tygři. „Říkal jsem si: ty vole, to nesmím pos*at,“ komentuje premiéru na poli televizní reklamy Vladimír Skórka, který měl k ruce téměř filmový štáb čítající asi šedesát lidí, tedy mnohonásobně víc než pro své seriály.

Do hlavní role všech tří spotů obsadil ostravského herce a jednoho z ředitelů Letních Shakespearovských slavností Petra Sýkoru. A po celodenním žonglování s pivním tácem s krýgly po hospodě či cválání na koni po Hranicích na Moravě vznikly zajímavé počiny. Některé scény jsou skutečně opulentní, například když se ulicemi valí obří šiška chmele nebo když z jedoucího vlaku vyskakuje mustang. „Splnil se mi můj velký herecký sen, a to sednout si na koně před kamerou. Možná i proto se tam pořád směju,“ komentoval svou roli Petr Sýkora, jehož těší, že i reklamní spoty jsou typicky ostravské, a to včetně režiséra, jeho coby herce a z velké části i prostředí.

Do dvou tisíc hospod!

Vyjma reklamy Ostravar také vyšle do 13 krajských měst „předváděcí turisty“, které budou šířit jméno pivovaru, a prostřednictvím Kryštof kempů chce také oslovit na čtyřicet tisíc konzumentů. Podle Zuzany Cieciotkové, brand manažerky značky Ostravar, je cíl jasný: naučit lidi v celé zemi milovat Ostravar! „Už během covidu se ukázalo, že Ostravar oslovuje i nové spotřebitele, proto expanze do republiky i na Slovensko,“ říká Cieciotková a dodává, že do pěti let chce Ostravar čepovat své pivo také ve dvou tisících hospodách v zemi!