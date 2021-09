„Těší mě, že Liberty může navázat na bohatou tradici výroby oceli, která je s historií Ostravy a Moravskoslezského kraje tak úzce spjata. Tohoto úkolu se chceme zhostit se ctí, a proto je nyní naším cílem zajistit huti udržitelnou budoucnost pro stávající zaměstnance i budoucí generace. Pracujeme na urychlení celé transformace, která nám v Ostravě umožní vyrábět zelenou ocel recyklací šrotu pomocí energie z obnovitelných zdrojů, a dosáhnout tak do roku 2030 uhlíkové neutrality,“ řekl Sanjeev Gupta, výkonný předseda skupiny Liberty Steel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.