Jak se vaše společnost vyrovnala ze situací, kterou představoval covid-19?

Bylo to docela složité, byli jsme zvyklí na bezprostřední a osobní komunikaci se zákazníky, což bylo velmi omezené, museli jsme se tak částečně přejít na elektronickou komunikaci. Ale už se to vrátilo zpět, osobní kontakt se zákazníkem je pro nás priorita. Loni jsme slavili 30 let od založení firmy, některé klienty jsme si udrželi 25 let i více, víme, kdo je na druhé straně a děláme vše pro to, aby se o techniku zakoupenou u nás nemuseli starat.

V ostravském centru jste při dech otevřených dveří představili produkty manipulační a čisticí techniky, vysokozdvižné i nízkozdvižné techniky aj. Dá se říct, co zaujalo nejvíce?

Zájem vzbudily elektrické vozíky s lithiovou baterií, elektrika jde nyní do popření, protože dieselové vozíky musejí být vzhledem k emisním normám vybaveny filtrem pevných částic, musí splňovat emisní normy v rámci Euro5 a tím pádem šly nahoru i jejich ceny. Pro zákazníky, kteří vozík nepoužívají v denním režimu osm hodin a více, je provoz zátěží nejen pořizovací cenou, ale také vyššími nároky na servis. Elektrika pro ně začíná být zajímavá, pokud se ovšem současná cena energií umoudří.

Dotkla se firmy výrazně současná ekonomická krize?

Krize se nás dotýká, asi jako každého. Naší výhodou je, že od roku 2006 spolupracujeme s čínským dodavatelem vozíků, což v minulosti byl trochu problém v rámci dodací doby, a naši konkurenti ze západní Evropy byli schopni dodat zákazníkovi výrobky dříve. Dnes se ale role obrátily, naše dodací doba je kratší než u konkurence, máme na skladě dostatečné zásoby a zákazníkům tak můžeme vyhovět rychle. Máme tedy našlápnuto dobře, neděláme si žádné megalomanské plány, ale rádi bychom se zase kousek posunuli kupředu a chceme se maličko rozrůst.