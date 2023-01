Uzavřeno do 30. dubna 2023 svítí na webových stránkách Restaurace 49. „Onemocněl jsem, a proto nemám čas se restauraci plně věnovat. Proto jsem se rozhodl ji na pár měsíců zavřít a na Prvního máje přivítat hosty s novým konceptem,“ vysvětluje odmlku majitel.

Ze současné středomořské kuchyně se stane spíše česká. Koncept, který ve 49 fungoval do teď, už podle Gajdošíka neplnil svou funkci, a proto se jej rozhodl změnit. Vizuální stránka restaurace zůstane bez změny. Vymění však celý tým, včetně kuchařů.

„S kuchaři a obsluhou, kteří byli v restauraci od jejího začátku, jsme se rozloučili. Někteří dokonce odešli do jiného odvětví, což se teď děje neustále,“ tvrdí Gajdošík, který dodává, že na vině je podle něj především pandemie covidu-19.

Ceny energií se do rozhodnutí na chvíli uzavřít nepromítly. „Tohle se nás nijak nedotklo. Máme skleněnou střechu, která nám díky slunce prostor vytopí sama. Spíše máme problém paradoxně v létě, kdy je v restauraci teplo,“ říká Gajdošík.

K nabídce obědů a večeří se od května přidají i snídaně, na nichž by si mohli pochutnávat i hosté ve vedlejších apartmánech, které fungují i přes uzavření restaurace. Zákazníci se nemusí bát, že přijdou o tradiční speciality, které Restaurace [49] nabízela. „Styl půjde spíše do české kuchyně ozvláštněné lanýži a jinými pochoutkami. Zkrátka to bude mix chutí,“ objasňuje restauratér.