Léto s Ostravskou. Tak se jmenuje prázdninový program Ostravské univerzity pro veřejnost plný vzdělávacích i zábavných workshopů. Proběhnou nejen v Ostravě, ale například i v Zoo nebo na beskydských Pustevnách.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

Jak vypadá zvířecí chlup nebo lidská tkáň pod mikroskopem? Co dělat, když se někdo topí? A jaké to bude, až vám bude o pár desítek let více? I toho se bude prázdninový program organizovaný Ostravskou univerzitou týkat.