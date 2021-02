"Už 30. března se vrací na svou obvyklou trasu mezi Ostravou a Londýnem letecká společnost Ryanair se 2 lety týdně. Novinkou je letecká linka do ukrajinského Kyjeva, kterou zahájí letecká společnost SkyUp Airlines 26. dubna. Lety budou provozovány s 3týdenní frekvencí," uvedla ve čtvrtek mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

Nadále budou moci cestující využít letecké spoje do celé Evropy, Severní Ameriky a Asie s přestupem ve Varšavě s leteckým přepravcem LOT Polish Airlines.

"Předpokládáme také prodloužení provozu vnitrostátní linky do Prahy. Cestující nepřijdou ani o své oblíbené letní destinace, které budou letecky dostupné z ostravského letiště," pokračuje Pustějovská s tím, že letiště zaznamenává vysoký zájem o letní dovolené.

Podle Stanislava Bujnovského, obchodního ředitele Letiště Ostrava, letiště chystá také několik novinek, které bude postupně představovat na sociálních sítích.

"S očekávaným zklidněním epidemiologické situace nabídneme spolu s leteckými společnostmi širokou nabídku letních destinací. Těšíme se na návrat našich cestujících, pro maximum jejich bezpečí i příjemný pobyt na ostravském letišti jsme již v loňském roce zavedli ochranná opatření k minimalizaci šíření virů," uvedl Bujnovský.

„Lidé už jsou z náročného koronavirového období unavení a spousta z nich se těší na léto a na cestu k moři. Věřím, že to epidemiologická situace dovolí a lidé budou moci přímo z Letiště Ostrava letět už od dubna do Egypta, v květnu a v červnu se pak postupně přidají lety do Bulharska, Řecka, Španělska, Turecka, Tuniska i Chorvatska,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka s tím, že seznam všech prozatím nahlášených letů je k dispozici na webových stránkách letiště.