Koronakrize, jež měla za důsledek přesunutí výuky ze škol do domácího prostředí, odkryla zásadní fakt. Ostravské školy nebyly na distanční výuku dostatečně připravené. Proto se město rozhodlo ve spolupráci se společností TietoEVRY přispět na školení i software, což by mělo posílit možnosti distančního vyučování v budoucnu.

„Na konci srpna začneme s proškolením ředitelů ostravských škol v online komunikaci. Následně budou školeni i učitelé,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Společnost TietoEVRY seznámí ředitele základních škol se třemi nejvyužívanějšími aplikacemi umožňujícími týmovou spolupráci online, a to Microsoft Teams, Google a Zoom. Školit je budou specialisté z IT společnosti, po dohodě to bude možné i online. Půldenní bezplatná školení se uskuteční ve čtyřech termínech od poloviny září.

„Jednou z našich aktivit je i to, že poskytujeme naše počítače tam, kde je potřeba. Na jaře jsme podpořili žáky a studenty, kteří se mohli učit pouze online. Ve spolupráci s městem jsme naše notebooky nabídli do sociálně znevýhodněných rodin, které si je nemohly dovolit,“ řekla mluvčí TietoEVRY Zuzana Mánková. Společnost na jaře věnovala základním školám padesát laptopů, dalších dvacet rozdá na podzim.

Zařízení byla funkční, vyřazená a repasovaná. „Jednalo se o velkou pomoc poskytnutou ve správný čas na správném místě. Techniku jsme předali rodinám, ve kterých mají více dětí a jejichž sociální situace byla velmi tíživá,“ informovala Petra Kalousková, ředitelka Základní a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové v Hrabůvce. Notebooky dostaly také základní školy Klegova, Alberta Kučery, Šoupala, v Hrabové a další.

„Aby školy efektivní online systémy komunikace zvládly, máme připraveno vyhlášení nové výzvy k podpoře distanční výuky na základních školách zřízených městem. K dispozici by měly být zhruba čtyři miliony korun s tím, že by si školy požádaly o podporu v září a v říjnu by je posoudila rada města,“ dodala náměstkyně Hoffmannová. Z těchto dotačních peněz bude možné uhradit proškolení celého učitelského sboru a dále zakoupení sim karet, digitálních učebnic, výukových programů a softwaru, který s výukou přes internet souvisí.

Světlana Nedvědová