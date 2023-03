Ostravsko se stává významným centrem strojírenství, IT sektoru a automobilového průmyslu. To potvrzuje i CTP, největší developer v České republice zaměřený na udržitelnou výstavbu průmyslově-logistických nemovitostí, který v jednom ze svých ostravských parků přivítal v krátké době hned několik nájemců zvučných jmen.

Do CTParku Ostrava Poruba, do kterého CTP dosud zainvestovala přibližně 950 milionů korun, přesunuly své aktivity firmy jako UPS Healthcare, Savera Components CZ, Europapier nebo Gebrüder Weiss.

Ostravsko se v oblasti byznysu skloňuje stále častěji. Je významným centrem pro firmy z automobilového a strojírenského průmyslu a stále více i z IT sektoru a nabízí zajímavé podmínky pro příchod nových společností. Moravskoslezské inovační centrum ve spolupráci s partnery realizuje celou řadu iniciativ podporujících startupy i příchozí společnosti. Ostrava je navíc velmi výhodně geograficky situovaná v rámci Evropy, nabízí širokou nabídku pracovní síly a díky univerzitám láká i nové talenty. CTP chystá v tomto regionu rozvoj hned několika průmyslových a kancelářských projektů a také se aktivně zapojuje do spolupráce s městem.

Přistupujme k vodě s respektem, vybízí ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička

„Byli jsme první, kdo před mnoha lety začal v Moravskoslezském kraji budovat průmyslovou zónu, a proto mám radost, že jsme mohli navázat na náš úspěch a klientům nabídnout nové prostory v rámci CTParku Ostrava Poruba. Velmi si také vážím dlouhodobé spolupráce s městem, protože díky vzájemné synergii jsme schopni dostát svým závazkům, zajistit služby nejvyšší kvality a přispět k rozvoji regionu. Navíc má Ostrava mnoho zajímavých příležitostí pro inovativní firmy včetně R&D. Právě zde jsme nedávno úspěšně předali klientům 3 výzkumná centra, což jen dokládá, že region láká firmy s vyšší přidanou hodnotou,” zdůraznil Jakub Kodr, obchodní ředitel CTP pro Českou republiku.

Developer CTP se řadí mezi klíčové hráče, kteří přispívají k rozvoji daného regionu a spolupracují aktivně s měs-tem. V Ostravské metropoli již vybudoval tři moderní parky vytvářející více než 10 000 pracovních míst. Mezi nejnovější patří CTPark Ostrava Poruba, který se nachází na západním okraji města, a téměř 6 500 m2 si v něm pronajala na podzim 2022 mezinárodní logistická společnost UPS s divizí Healthcare.

UPS s CTP v ČR spolupracuje od roku 2006. V roce 2021 v Ostravě UPS za podpory CTP otevřela úplně první sklad divize Healhtcare v republice. Je to prostor (3 700 m2), ve kterém se skladují především léčiva, a proto je potřeba, aby zde byla k dispozici hlídaná teplota, vlhkost, mrazící boxy a další řada specifických nadstandardních prvků. Na základě spokojenosti si UPS v září 2022 pronajala pro tuto divizi další prostory na míru farmaceutických pro-duktů v CTParku Ostrava Poruba.

Spalovna, která nikdy nevznikla, hodně lidí dráždila. Teď se plánuje menší

Na konci roku 2022 se do CTParku Ostrava Poruba přesunula společnost Europapier - Bohemia, velkoobchodník s papírenským zbožím. Ta potřebovala větší prostory (3 500 m2), než do té doby využívala v CTParku Ostrava. Na začátku letošního roku se podobně do Poruby přesunul další stávající klient CTP, konkrétně společnost

Savera, která se věnuje kovovýrobě komponentů pro výtahy. Z původních 4 600 m2 se rozšířili do budovy s 11 000 m2. I další klient CTP, významná logistická společnost Gebrüder Weiss, potřebovala novou halu přizpůsobenou na míru. Přesunula se proto do Poruby, kde má k dispozici větší prostory a velké množství můstků pro nákladní vozy, díky čemu může společnost výrazně zvýšit svou efektivitu. V současné době je v tomto parku již 9 klientů.

„Rozšířením našeho portfolia o CTPark Ostrava Poruba reagujeme na vysokou poptávku po kvalitních a flexibil-ních průmyslových prostorech v Moravskoslezském kraji. Jedná se o moderní zázemí s výbornou dostupností na dálnici, i proto byla většina jednotek během krátké doby pronajata stávajícími klienty,” vyzdvihl Vojtěch Peřka, business developer CTP pro Českou republiku.

V Ostravě vznikne tramvajové „metro“. Deník přináší odpovědi na zásadní otázky

Výrobně-logistický CTPark Ostrava Poruba se rozkládá na zastavěné ploše 88 000 m2, přičemž developer plánuje další výstavbu. Celý park by měl být dokončen nejpozději v polovině roku 2024. Kromě potřebné infrastruktury pro firmy developer počítá s výsadnou zeleně a zázemím pro pracující. Pro město Ostrava je to příhodné místo pro logistický park, neboť je v blízkosti města, ale související doprava zůstává na okraji metropole a nezajíždí do centra. CTP plánuje vybudovat další podobně úspěšné projekty v regionu.

„Ostravsko dlouhodobě a strategicky pracuje na svém rozvoji a stává se vyhledávaným místem pro široké spek-trum jak výrobních, tak logistických společností. Celý region těží z dostatečného množství kvalifikované pracovní síly a z výborné dopravní dostupnosti v rámci nejen České republiky, ale i středoevropského regionu. Navíc je zde naplánováno dostatečné množství moderních průmyslových parků, které dokáží uspokojit i náročné poptávky a komplikované projekty. Všechny tyto faktory pomáhají celkovému růstu atraktivity Ostravska jako destinace pro budoucnost,“ řekl Jiří Kristek, partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch a nákupních parků ve společ-nosti Cushman & Wakefield.

O CTP

CTP, společnost obchodovatelná na burze, je největším developerem, vlastníkem a správcem logistických a prů-myslových nemovitostí v kontinentální Evropě podle GLA. Společnost vlastní více než 9,9 milionů metrů čtve-rečních ploch v 10 zemích. Od roku 2021 je CTP provozně uhlíkově neutrální, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikem. Více informací naleznete na webových stránkách: www.ctp.eu.