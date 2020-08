Všechna zranění si vyžádala nejméně týdenní léčení, a co je alarmující, více než polovinu pacientů tvořily děti. Jejich kůže je totiž na spáleniny mnohem náchylnější, podobně je tak tomu u seniorů.

Zdroj: ArchivPodle přednostky této kliniky Zdenky Němečkové Crkvenjaš snáší sluneční záření každý člověk jinak. Záleží na fototypu pokožky i na věku. „Ošetřili jsme třeba několik dětí z příměstských táborů, které krémy s UV faktorem sice měly, ale nepoužívaly je. Je vždy na dospělých, aby na děti dohlédli,“ zdůraznila přednostka Němečková Crkvenjaš.

Když už se u člověka vyskytnou spáleniny, neměl by na ně rozhodně přikládat led, ale chladit by je měl vodou. Pokud se na spálené kůži objeví puchýře, je nutné vyhledat odborné ošetření, protože v takovém případě už se jedná o popáleninu 2. stupně. Léčba obvykle spočívá v aplikaci speciálních prostředků na hojení ran, které zabrání vzniku infekce a vytvoří správné prostředí k rychlé regeneraci pokožky.

Nejdůležitější je v tomto ohledu prevence. Ani na sklonku léta by lidé neměli podceňovat pobyt na slunci, a to i krátký. Měli by se chránit oblečením a ochranným krémem s UV faktorem.

Kůže spálená od slunce totiž zůstává až rok velmi přecitlivělá a velmi náchylná k dalšímu spálení.