Dlouho si živnostníci v Ostravě stěžovali, že po uzavření svých provozoven se jim nedostává skutečné pomoci. Nyní konečně mohou přijmout nataženou ruku. Vládní program Covid-Nájemné živnostníkům ve spolupráci s pronajímatelem budovy odpustí většinu nájmu za období od 1. dubna do 30. června. „Podstatou programu je participace: pronajímatel – v tomto případě obvod – sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %,“ zjednodušeně vysvětluje podmínky starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zuzana Ožanová (ANO).

V něm nyní provozuje svou činnost celkem 249 živnostníků, přičemž od více než 140 z nich už obvod během jara obdržel žádost o úlevu z nájmu. „Postupně budeme žádosti vyřizovat tak, jak nám přicházely, a ozveme se i těm podnikatelům, kteří měli uzavřený podnik, ale o slevu nežádali,“ přislíbil prostřednictvím Deníku místostarosta centrální ostravské radnice David Witosz (Piráti) s tím, že program je spojený s nemalou byrokracií, která se ale živnostníkům rozhodně vyplatí.

Radnice bude slevu řešit formou dodatků k nájemním smlouvám a uzavřené by je chtěla mít všechny do konce prázdnin. Vládní program umožňuje celou situaci dořešit až do konce roku a alokovaných je na to pět miliard korun, které budou v případě potřeby navýšeny.

„Může se stát, že některým nájemníkům vláda nevyhoví. Pokud by k tomu došlo, ubezpečuji je, že do konce roku je tady prostor, jak se dohodnout, aby z toho všichni vyšli vítězně,“ dodal Witosz, podle něhož sleva na nájemném bude pro obvod znamenat výpadek příjmů přes 2,8 milionu korun.

ŽIVNOSTNÍCI: KONEČNĚ PŘIŠLA POMOC!

Právě jedním z těch, kteří na tuto úlevu nedosáhnou, je majitel Polo Caffé z Masarykova náměstí Libor Ščurek. „Bohužel mám smůlu v tom, že můj společník je zároveň i spolumajitel budovy, kde sídlíme, a to se neslučuje. Vláda vzkázala, že pokud je tam rodinný nebo spřízněný vztah, máme si vyjít vstříc,“ popsal Deníku Ščurek, který se na úlevách s majiteli dohodl, nikoliv ale v takové míře, jakou přislibuje vládní program.

Naopak na dobré cestě je v tomto případě majitel Gókaná Sushi Baru a bistra Moss Tomáš Polák, který už se snaží se soukromým pronajímatelem dohodnout. „Společně jsme to hned začali řešit a poté jsem věc předal do rukou právníka. Vypadá to ale dobře a ze strany pronajímatele je vůle se dohodnout,“ okomentoval svou situaci majitel Gókaná, jenž potvrdil administrativní náročnost celého programu.

Živnostníci si přesto program Covid-Nájemné pochvalují. „Konečně je to pro nás první skutečná pomoc, zatím se vše míjelo účinkem. Avion Shopping Park nám už na jaře zcela odpustil nájem, s Forem Nová Karolina jsme v kontaktu a díky tomuto programu se nejspíše dohodneme, radnici ohledně provozovny v centru města jsme však ještě nekontaktovali,“ popsal situaci tří svých provozoven majitel sítě ostravských italských restaurací Pizza Coloseum.