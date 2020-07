OVAK a město investuje stovky milionů do úpravy vodohospodářské infrastruktury

Město Ostrava ve spolupráci se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) se rozhodly investovat do zlepšení vodohospodářské infrastruktury v Ostravě. Téměř 300 milionů město vloží do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací.

Severomoravské vodárny a kanalizace. Ilustrační foto | Foto: Deník / Adam Knesl