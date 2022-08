Připravit si musejí nejméně několik tisíc korun a pokud nechají nákupy až na přelom srpna a září, pak i pevné nervy, protože to bývá v papírnictvích největší „frmol“. Své o tom ví i v opavské pobočce papírnictví McPen, která sídlí v Obchodním centru Breda & Weinstein. Školní pomůcky již mají na svých prodejnách, tu opavskou nevyjímaje.

„Vzhledem k současné situaci ve světě jsme byli nuceni předzásobit své prodejny již před letními prázdninami, případně jejich počátkem, jelikož celková dostupnost nejen školních položek je v této době velmi nejistá. Veškeré školní potřeby na období Back To School máme tedy již v prodejnách a zaměstnanci jsou již k novým položkám od našich dodavatelů řádně proškoleni,“ vysvětluje nám manažerka papírnictví McPen Kristýna Gruberová.

Ani sektoru papírnictví se nevyhnulo zdražování, byť v prodejně McPen se snaží ceny různě korigovat. „V důsledku dnes obecně známých souvislostí s růstem cen pohonných hmot, energií a cenových úprav našich dodavatelů jsme byli nuceni ceny některých výrobků tomuto trendu přizpůsobit. Ceny jsme neupravovali plošně, zdražení našich dodavatelů není možné sta procenty přenášet na zákazníka. Abychom mohli udržet ceny, nutí nás současná situace ke snižování nákladů nebo k vyhledávání alternativních položek,“ přibližuje jednatel společnosti McPen Jiří Kajzner.

U aktovky hraje roli kvalita

A kolik tedy stojí výbava školáka? „V posledních měsících se ceny některých produktů směrem od výrobců a dodavatelů rychle mění, zejména v důsledku zvyšování nákladů spojených s výrobou a dovozem. Ceny všech, nejen školních položek samozřejmě dost záleží na preferencích nakupujících,“ míní. Běžné sešity formátu A5 lze v opavském i dalších papírnictvích McPen zakoupit asi za 13 korun, kvalitnější vícestránkové sešity třeba i s nějakým motivem se pohybují o desítky korun dráž. Běžný čirý obal na sešit A5 seženete do 10 korun, sadu dvanácti kusů pastelek můžete sehnat do stokoruny, pokud jich ale budete potřebovat více nebo chcete jiné značky, připlatíte si řádově o desítky korun navíc.

„Kvalitní aktovky se u nás pohybují od méně než dvou tisíc korun. Samozřejmě seženete i starší kolekce za mnohem levnější ceny, nebo naopak vybavené sety dražších kvalitnějších značek aktovek za částky vyšší. Vše je pouze o preferenci vzhledu a především kvality, na tu je potřeba se v tomto ohledu zaměřit,“ říká Kristýna Gruberová.

Ne na poslední chvíli

A právě aktovka nebo batoh by mělo být to první, co mají rodiče v papírnictví svým ratolestem pořídit. „Jedná se o produkt, který nelze koupit za zlomek minuty. Rádi poskytneme rodičům odbornou konzultaci, ale pokud nechají nákup na vrchol sezóny, je složité v době náporu zákazníků poskytnout kvalitní servis,“ upozorňuje.

Největší nápor se i v opavském papírnictví McPen očekává tradičně poslední srpnový víkend a první dva týdny v září. Nejdříve se prodávají aktovky a batohy, penály, pouzdra nebo desky na sešity. A pak přichází na řadu „druhá vlna prodeje“ a změna na kusově náročný prodej školních sešitů, obalů, pryží nebo tužek.

Spíše neutrální design

Žádný hit jako třeba pouzdra nebo aktovky s obrázky superhrdinů či jiných podobných motivů se letos podle Jiřího Kajznera očekávat nedá.

„Obecně platí ústup od licenčního zboží a preferuje se právě zboží nelicenční nebo zcela neutrální design ve smyslu třeba kombinace barevnosti, která nevyžaduje žádný motiv. Domnívám se, že menší děti se snaží býti svou školní výbavou více „dospělejší“ a málokterého školáka prvního stupně dnes uspokojí kreslené motivy pohádkových hrdinů. Někdy již ani s dechem nestačí foto reálného zvířete jako je pes, kočka nebo kůň. Kontroverzní stálicí jsou takzvaná přepisovatelná neboli gumovatelná pera, na jejichž používání ve škole jsou dva opačné pohledy. Jeden toto schvaluje, druhý říká, že se dítě nikdy nenaučí pracovat s chybou,“ dodává s úsměvem Jiří Kajzner.

Konkurence „kamenných“ papírnictví?

Zboží z odvětví papírnictví nenabízejí pouze „kamenná“ papírnictví, ale objevují se třeba i v discontních prodejnách, otevíraných v retailových parcích a obchodních centrech. Na to, jak velkou konkurenci tyto prodejny pro zmíněná „kamenná“ papírnictví jsou, jsme se zeptali jednatele papírnictví McPen Jiřího Kajznera.

„Je otázkou, kdo co vnímá jako konkurenci. Přirozeně je každý, kdo nabízí stejné nebo podobné zboží jako vy, jistou konkurencí. Dávno jsme si zvykli a nikdy neplakali nad tím, že oblast papírnictví si vybrali jako doplňkový sortiment prodejny knih, hraček nebo drogerie. Mnozí jiní si na tento sortiment vzpomenou zejména v sezóně, dokonce i prodejny typu DIY jako Hornbach, Bauhaus a podobně. Tvrdé discontní prodejny jsou úplně jiná oblast a ve své podstatě je za konkurenty nepovažujeme. Jsou si vědomy své síly, kterou vyvolává existence dvou tisíc prodejen v Evropě. To je úplně jiný kapitál, jiné možnosti a nároky na výnosy z konkrétních položek. Často jsou tak schopny nabídnout ceny velmi nízké, na první pohled pro spotřebitele atraktivní. Každá mince má však dvě strany, některé zboží za tyto discontní ceny značně trpí na kvalitě. Z vlastních návštěv těchto prodejen vím, že prodejní personál mnohdy není schopen zákazníkovi poradit a často se mění. Výrazně je měněn i sortiment, takže je běžnou skutečností, že zboží zakoupené před pár týdny si již v typu těchto prodejen nekoupíte, protože jednoduše přijely jiné položky v několika „supervýhodně“ nakoupených kontejnerech,“ konstatuje Jiří Kajzner.

Jakmile se nějaký takový prodejce v těsné blízkosti některého z papírnictví McPen objeví, část zákazníků odchází pryč. Ale ne na dlouho.

„Naštěstí se s postupem času a zkušenostmi vrací zpět. Každý maloobchodní subjekt s podobným sortimentem vnímáme vážně a používáme v boji o zákazníka naše nejlepší zbraně – atraktivní prostředí, dobře a přehledně uspořádaný sortiment a zejména ochotný a zkušený prodejní tým. Prodejny papírnictví McPen se nikdy nedaly cestou toho, že by do svého sortimentu zařazovaly právě zmíněné hračky, knihy nebo že by se jen kvůli ceně začalo nakupovat nekvalitní zboží. Vždy dáváme přednost kvalitě a férovosti,“ dodává Jiří Kajzner s tím, že prodejny McPen jsou provozovány ryze českou firmou bez jakéhokoli zahraničního kapitálu.