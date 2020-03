Skupina BR Group přijala v současné situaci vlastní interní opatření, ale v Chuchelné jsou ještě daleko přísnější. Společnost PF Plasty sídlící na hranici s Polskem, kde už se objevila řada případů nákazy, totiž zaměstnává 40 procent pracovníků z Polska, přímo ve výrobě je to zhruba polovina (z celkového počtu 349 pracovníků je 103 z Polska).

"Cílem opatření, která aktuálně v PF Plastech realizujeme, je minimalizace rizika šíření koronaviru mezi zaměstnanci. Informujeme naše pracovníky o situaci. Zajistili jsme potřebné desinfekční prostředky do všech společných prostor firmy a musím říct, že je lidé hodně využívají. Navíc jsme zavedli také plošné měření tělesné teploty všech osob vstupujících do areálu společnosti,“ uvedl ředitel společnosti Adam Drastich.

„V případě zjištění zvýšené teploty je zaměstnanec požádán, aby kontaktoval svého praktického lékaře a poradil se o dalším postupu. Osoby se zvýšenou teplotou do areálu nevpouštíme. Musíme zejména chránit naše zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a tím i zachování plynulého chodu výroby, a to zejména v situaci, kdy se nám podařilo získat několik nových projektů," doplnil.

První, a naštěstí zatím jediný, koho postihlo toto opatření, byl včera ředitel kvality, který přišel s teplotou jen 37,2. Ředitel Drastich ho přesto nekompromisně poslal domů. "Rozhodl jsem tak i přesto, že jsme teď získali nového významného zákazníka, takže nám šéf kvality bude momentálně hodně chybět při přípravě nové zakázky. Ale opatření platí pro všechny a nechceme nic riskovat," vysvětlil.

Protože firmě mohou v příštích dnech ve výrobě chybět zaměstnanci, kteří například budou muset zůstat doma s malými školáky, případně polští pracovníci v situaci, pokud by nemohli kvůli případným dalším bezpečnostním opatřením překročit hranice, PF Plasty už jednají s českými pracovními agenturami, které by mohly poskytnout do výroby své pracovníky. Cílem je zajistit si určitý zásobník zaměstnanců.

Firma také nabízí brigády studentům středních a vysokých škol, kde se aktuálně nevyučuje. Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Zájemcům o brigády musí být minimálně šestnáct let a nesmí jít o studenty, kteří v nedávné době pobývali v zahraničí v rizikových oblastech. Brigáda v PF Plastech pro ně může být příležitostí, jak si přivydělat a zároveň se naučit něco z praxe. Pracovat budou na pozicích operátor lisu a manipulant, do osmnácti let mohou chodit pouze na denní směny. Zájemci se mohou hlásit na personálním oddělení PF Plastů.