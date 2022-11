Ondráš je restaurace ještě ve Sviadnově před Frýdkem-Místkem a nově tu čepují radegastovskou dvanáctku za 43 korun. „Šla nahoru z devětatřiceti. Hosté? Někteří brblají, ale nic zásadního…“ nechal se slyšet provozní.

Hned na kraji sídliště už v Místku je Řízkárna Veranda, ve které si klientela dává totéž pivo za 44 korun. „Pivovar vlastně zdražil během jednoho roku třikrát, a to vloni v říjnu, letos v dubnu a zase říjnu. U nás jsme cenu drželi nejprve na devětatřiceti korunách, potom šla na jednačtyřicet a nakonec současných čtyřiačtyřicet,“ řekl majitel Michal Prokeš, který se domnívá, že na jaře příštího roku se bude cena zvedat opět – a následně by se podle něj mohla na rok dva ustálit.

Nejdráž i nejlaciněji

„Pivo se pije furt. A když ho držíme v kvalitě, jakou chceme, tak ta jeho cena odpovídá, zaslouží si ji,“ prohlásil Prokeš.

Růžový pahorek ve Frýdku je místo, kde se Radegast 12 dá pít nejdráž i nejlaciněji ve městě. Záleží jak na peněžence, tak i na vkusu. „Faktem je, že nás teď někteří lidé bojkotují a chodí si jinam na pivo levnější, ale určitě ne tak dobré,“ konstatovala Iva, číšnice z Tankovny – Radegastovny ve zdejším sídlištním nákupním areálu. Tady čepují za 47 korun. Oproti lednu je to o tři koruny více.

A hned za rohem láká cedule na dvanáctku Radegastu za 32 Kč! Pravda je, že pouze v úterý, kdy na něj mají v Pivnici Růžový Pahorek akci (a vždy je též podle obsluhy plno).

„Dvaatřicet stál normálně ještě vloni, po zdražení pivovarem jsme ho měli za čtyřiatřicet, teď ho prodáváme za šestatřicet. A to je vlastně ve městě pořád nejméně,“ prozradila servírka v původně hornické hospodě.

Dole pod schodištěm je ještě menší lokál pojmenovaný prostě Na Pahorku a oběma sousedním výčepům konkuruje stabilními 37 Kč za půllitr nošovické ryze hořké dvanáctky.

Tradice železniční stanice

Hospoda je tradicí i na každé větší železniční stanici, frýdecko-místeckou nevyjímaje. Byť se některým z ceny 43 Kč za Radegast 12 mohou v Nádražce protočit panenky. „Vyčkávali jsme, co jinde, a byli mezi posledními, kteří zdražovali. Cenu jsme stanovili přiměřenou, tak, abychom mohli fungovat,“ vysvětlil provozovatel Daniel Slíva.

K jeho provozovnám patří i restaurace ve Frýdlantě nad Ostravicí či Ostravě a nošovická dvanáctka stojí všude stejně. „O tom, že pivo půjde nahoru, věděl každý, bylo to jako s benzínem. Tentokrát bylo zdražení jasně nejvyšší, z devětadvaceti korun, náklady a energie ale rostou. A servírky taky nebudou dělat za ty samé peníze, i ony mají své výdaje, a ty se zvyšují,“ vysvětlil Slíva. Pivo v Nádražce má podle něj ještě kompromisní cenu.

Za levnější se považují v Jadranu na místeckém sídlišti Riviéra s Radegastem 12 za 39 korun (o tři koruny více, nežli koncem září). Což se ale nedá říci o Stolárně nedaleko frýdeckého nádraží. „Někde je restaurace, jinde levná nalévárna. Já nalévárnu nevedu a kromě toho mám se 620 metry půdorysně taky jinou režii,“ komentoval vlastník Jan Bednařík pivo za 45 korun.

Marketingový tah

To v barokním zájezdním hostinci U Křivého psa (jenž je v provozu tři sta let a k jeho hostům patřili mj. v období Napoleonských válek ruští maršálové Suvorov a Kutuzov) čepují dráž už od léta. „Byl to marketingový tah. Všude jinde šlo totiž pivo nahoru až od října, ale naše ceny zůstaly ze srpna. A lidi jsou spokojeni, že jim nezdražilo znovu,“ prozradil vedoucí Martin Raidl. Tento podnik má nošovickou dvanáctku za 40 korun (do srpna stála 38 korun).

V rámci města jako takového patří k nejlacinějším první tankovna ve Frýdku-Místku, podnik U Gustlíčka na východním okraji sídliště Slezská, kde zvedli pivo z 33 na 36 Kč. „Pivaři si sednou tam, kde je to byť o dvě koruny levnější. Je taková doba. Ze všech stran se valí zprávy o šetření a zdražování, a lidé, co si chtějí u piva upustit páru, pak hledí na každou korunu,“ zmínil šéf podniku Karel Král.

A bezkonkurenční je pak Ragedast 12 (stejně jako desítka, tmavý speciál či nefiltrovaný ležák) za stálých 32 korun na výpadovce na Dobrou v restauraci U Hučky. „Předtím se čepovalo za 30.50 a pokud z pivovaru znovu nezdraží, tak já taky ne. Starám se o svou hospodu a chci v ni mít hosty,“ uzavřel provozovatel René David.