V muzeu potravin a zemědělských strojů v Ostravě připadá datum znovuotevření (čtvrtek 3. prosince) přímo na den oslav výročí 50 let pivovaru Nošovice, což je také téma hlavní výstavy sezony.

Dne 3. prosince 1970 totiž bylo uvařeno první pivo značky Radegast. Při této příležitosti se také koná jedinečná komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy. Prohlídka začíná v 16.30 hodin a může se jí zúčastnit devět osob. Cena bude 60 korun. Každý z účastníků dostane jako dárek pivo Ratar. Rezervace: ostrava@nzm.cz nebo 770 162 384.

Každý stý návštěvník získá rodinnou vstupenku. Zdravotníkům a záchranářům, kteří se podílejí na zvládání koronavirové krize, bude do konce roku umožněn vstup zdarma.

Staň se i ty Mikulášem!

Národní zemědělské muzeum Ostrava je také součástí dobročinné akce Staň se i ty Mikulášem! Jejím cílem je vybrat alespoň 60 tun potravin. Ty by měly pomoci především rodičům samoživitelům, osamělým seniorům či rodinám v krizi. Sbírka ve prospěch potravinových bank se koná ve třech městech na Slovenku a na 26 místech po celém Česku, z nichž právě jedna bude v ostravském muzeu potravin a zemědělských strojů. Do muzea lze darované jídlo přinášet v otevírací době od 10 do 18 hodin.