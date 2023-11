Celkem ve 3. kvartálu roku 2023 přijelo do kraje a ubytovalo se v hromadných ubytovacích zařízeních 366 927 návštěvníků. Je to skoro o 3 procenta více lidí než ve stejném období v roce 2022. Zároveň přijelo do kraje o zhruba 10 procent lidí více než ve stejném období v roce 2019.