Vítejte u nového dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Osmým hostem je Martin Sláma, spolumajitel restaurace s tankovým plzeňským pivem P.U.O.R. Slezska. Jaký má postoj ke zdražování piva? Co musí restaurace nabídnout, aby přilákala mladé i starší lidi a jak hodnotí vývoj gastronomie v Ostravě?

Podcast Ostravské ozvěny s Martinem Slámou, spolumajitelem restaurace s tankovým plzeňským pivem Slezska P.U.O.R., 11. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník/Jan LakomýS příchodem nového roku se čepovaného piva nově týká zvýšené DPH. Většina restauratérů na tuto změnu reagovala zdražením a ceny piva se tak pomalu dostávají nad šedesát korun, což mnozí návštěvníci hospod a restauračních podniků nesou pochopitelně nelibě. V restauraci P.U.O.R. Slezska v centru Ostravy však od ledna zatím nezdražovali.

„Cenu jsme zvyšovali asi o tři koruny před novým rokem. Nyní budeme čekat, jak se situace dál vyvine,“ vysvětluje v podcastu Ostravské ozvěny podnikatel Martin Sláma.

V podcastu se šéf plzeňské pivnice rozpovídal o kvalitě Plzeňského Prazdroje, o proměně gastronomie v Ostravě ale také o tom, jak se Češi z hospod a restaurací přesunuli k pití piva doma.

„Chápu, že už to není na to jít do restaurace na pivo za 68 korun a dát si jich deset nebo jedenáct. Ale pořád můžete jít do hospůdky, kde se prodává plzeňské pivo za 46 korun a těch deset piv si dát. Dnes už to ale není fenomén, jako to bylo kdysi,“ dodal v podcastu Sláma.

Ceny piva v Ostravě.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

