Kanceláře totiž vyprazdňuje COVID-19 přednostně – jejich osazenstvo může pracovat z domu a také to tak už déle než týden činí.

Platí to pro budovu u Náměstí Republiky, kde podle dostupných informací za běžných podmínek bývají až dvě tisícovky zaměstnanců… teď to jsou prý dvě desítky! A obdobné to má být i v kancelářských blocích u Hornopolní ulice.

Jen provozovatelé těchto objektů se k mimořádné situaci nehodlají vyjadřovat.