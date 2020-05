Když před třemi lety založila skupina ajťáků z Ostravy nový minipivovar, byla to sázka do loterie. Ale jelikož poptávka dlouhodobě převyšuje výrobu, rozhodli se provozovatelé odkoupit od radnice prodejnu Hruška, která jim umožní další růst.

Heřmanický pivovar v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V minulosti chodívali lidé do objektu v Koněvově ulici pro rohlíky či mléko, a pokud vše půjde jak má, do pár let tam budou chodit znovu, avšak pro pivo. Pro něj nyní chodí sotva deset metrů vedle, vaří se v suterénu restaurace Beseda, avšak tamní prostory už nedostačují. Heřmanický pivovar, který před třemi lety založila skupina ostravských ajťáků jako svůj koníček, totiž Ostravané brzy přijali za svůj.