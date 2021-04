/FOTOGALERIE/ Milé dámy a pánové, s lítostí oznamujeme, že letos už náš stánek neotevřeme. Sedm let s vámi na Kuřim rynku nás moc bavilo, byla to opravdová láska k práci. Ovšem vzhledem k našemu věku je nejvyšší čas věnovat se péči o zdraví. Takové oznámení napsali v úterý 6. dubna manželé Šmehlíkovi na sociální sítě. Zpráva pak okamžitě vzbudila řady ohasů dlouholetých spokojených zákazníků sympatické dvojice prodávají v centru Ostravy ovoce a zeleninu. Lidé k nim v sezóně každý den chodili pro čerstvé potraviny od zemědělců z regionu.

Stánek se zeleninou na Kuřím rynku (Jiráskovo náměstí) v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Díky stánku jsme si prodloužili náš odchod do důchodu o celých 7 let, bohužel už nemůžeme pracovat 14 hodin denně a proto jsme se rozhodli skončit. Věříme, že jsme Kuří rynek za těch sedm let aspoň trochu oživili a že to mělo smysl.