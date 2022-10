„Nejžádanější a nejoblíbenější je jednoznačně Krkovice tesaře Širučka představující krkovici, chlebovou placku, grilovaný kukuřičný klas, jablko, švestkovou, medovou a česnekovou omáčku,“ uvedl Kamil Zátopek, provozovatel penzionu Hrad s tím, že toto jídlo suverénně vede ve všech hradních tabulkách.

Oblíbená jsou ale i mnohá další. „Na krbu grilujeme kuřata. V naší nabídce máme selská i francouzská kuřata. Tři sta kuřat jsme prodali během čtyř měsíců. Nyní jsou dražší, tak není snadné je sehnat. Pro hosty je to atraktivní podívaná, když mohou sledovat, jak se jejich jídlo připravuje na otevřeném ohni,“ přiblížil Zátopek.

Penzion Hrad má hosty, kteří se do něj vracejí opakovaně i po mnoha letech. „Někteří často nemohou uvěřit tomu, že se u nás zastaví kupříkladu po deseti letech a v nabídce najdou totéž co tenkrát. Po delší době k nám zavítali třeba ti, kteří se tady kdysi poznali. A znovu si pochutnali na stejném jídle jako před tolika lety,“ poznamenal Zátopek a dodal, že hodně lidí je překvapených, jak široký jídelní lístek penzion Hrad nabízí.

„Dneska už to asi není úplně běžné, ale děláme maximum pro to, aby si u nás vybral každý host. Navíc lidé už si na náš jídelní lístek zvykli, tak by nebylo nejšťastnější jej neustále obměňovat. Mnozí jsou totiž zvyklí navštěvovat restauraci právě kvůli jednomu osvědčenému jídlu, které si objednají vždycky, když přijedou,“ vysvětlil Zátopek.

Penzion Hrad pak umí připravit i pokrmy mimo jídelní lístek. „Děláme i zabíjačky pro firmy nebo skupiny více lidí. A to včetně výkladu. Ovšem takovou akci je třeba domluvit s dostatečným předstihem. Stejně tak je tomu u narozeninových oslav či svateb. V takových případech umíme připravit jídlo na přání zákazníků, aniž bychom ho nabízeli na jídelním lístku,“ řekl Zátopek. „Jsme schopní připravit také doprovodný program v podobě různých tematických vystoupení,“ dodal.

Pokud se někdo chystá navštívit penzion Hrad, jistější je rezervovat si místo u stolu dopředu. „Není to tak sice vždycky, ale často se stává, že máme plno. V takovém případě pak hrozí, že si hosté nesednou,“ podotkl Zátopek, podle kterého je Hrad vytížený tak akorát. „Kdybychom měli mít pořád plno, bylo by to pro kuchaře i obsluhu nesmírně náročné. Takto jsou i chvíle, kdy mají prostor si vydechnout. Momentálně jsem tak spokojený a neměnil bych. I když spousta provozovatelů gastronomických zařízení teď bude mít co dělat s enormním nárůstem cen energií. Mnoho z nich to nemusí ustát,“ upozornil provozovatel penzionu Hrad.

Rytířský i románský sál, hudební balkon či lovecký salonek, ale také historické zbraně, repliky brnění nebo spouštěcí lustr. Vstoupíte-li do penzionu Hrad ve Frýdku-Místku, rázem se ocitnete ve Středověku.

Penzion Hrad na okraji Frýdku-Místku nenabízí svým hostům pouze kvalitní gastronomii. Pyšní se jedinečnou atmosférou, která zavede návštěvníky až do dávných dob Středověku. „Náš personál obsluhuje hosty v dobových kostýmech a zpravidla všem tyká. Chceme, aby se u nás každý cítil jako doma. Pokud to situace umožňuje, ptáme se lidí, odkud k nám zavítali a na přivítanou jim zapálím stůl, u kterého sedí. Je to pro ně ohromný zážitek, na který dlouho nezapomenou,“ uvedl Kamil Zátopek, provozovatel penzionu Hrad.

Hosté mohou během návštěvy penzionu Hrad obdivovat jeho stylový a jedinečný interiér. „Velikou zajímavostí jsou dvě vitráže od akademické sochařky Kapky Touškové, která patří mezi dvě stě osobností českého národa. Její díla lze najít mimo jiné v Mexiku, v Izraeli a ve spoustě evropských zemí. V roce 1967 se podílela na výstavě EXPO do Grenoblu. Mezi její díla patří foukané sklo, vázy a další předměty. Restaurovala vitráže a věnovala se také šperkařině. Loni bohužel zemřela,“ přiblížil Zátopek.

Dominantou celého objektu je pak věž, ze které je za příznivého počasí nádherný výhled do širého okolí. „Seshora bývají vidět Jeseníky, Praděd, Ostrava, Klimkovice, Starý Jičín, kousek Štramberské trúby, Javorový vrch, Lysá hora a Radhošť,“ vyjmenoval Zátopek.

Součástí interiérů penzionu Hrad jsou rytířský i románský sál, hudební balkon či lovecký salonek. Nechybí ani sedm pokojů, z nichž je pět historických a dva moderní. Vyspí se v nich jednadvacet lidí. „Historické pokoje nejsou stejné, ale každý je jiný. Ve čtyřech z nich je také krb, který si mohou lidé zapálit. Zatímco na zámcích si návštěvníci takové pokoje mohou pouze prohlédnout, u nás jsou k dispozici na přenocování. Hosté tak mohou zažít noc jako ve Středověku. Někteří ji dávají formou poukazu jako originální dárek,“ popsal Zátopek.

Jedinečnou atmosféru penzionu Hrad pak dotváří také historické zbraně, repliky brnění, dvě katovské sekyry, z nichž jedna je na ruce a jedna na nohy, tři katovské meče a repliky židlí ze 14. století. Repliky zbraní vyráběl Roman Thun z rodu Thunů.

„Zajímavostí je také spouštěcí lustr, který si hosté mohou zkusit sami spustit a zapálit tak, jak se to dělávalo ve Středověku. Je to zároveň velmi zajímavá atrakce. Lustr se nachází v místnosti, kde není zavedena elektřina. Návštěvníci tak mohou zažít skutečný Středověk se vším, co k němu patří,“ poznamenal Zátopek.

Personál penzionu Hrad dokáže uspořádat také ukázky tanců, středověkého šermu, udělat výstřel z děla či ohňostroj. „Měli jsme tady kupříkladu školu z Českého Těšína. Zatímco v jiných případech některé děti zajímají jen mobily a tablety, tady byly vyloženě nadšené. Ukázky sledovaly s ohromným zaujetím a ocenily je potleskem,“ řekl Zátopek.

Na Hradě se nachází Rytířský a románský sál, lovecký salonek a středověká krčma. Tyto sály si mohou zájemci pronajmout na individuální akce.