V Ostravě je nyní několik témat, které svým dosahem a významem přesahují samotný region. Jedním z nich je krize ocelářského gigantu Liberty Ostrava, která byla tématem diskuze v poslanecké sněmovně. Co do Ostravy vzkázal premiér Petr Fiala?

Až dva tisíce lidí demonstrovalo před Liberty Ostrava za práci | Video: Deník/Petr Jiříček

Nejprve zdůraznil, jak stát prodal v roce 2003 za vlády ČSSD majoritní podíl huti Lakšmímu Mittalovi, potom jak o patnáct let později, za vlády Andreje Babiše, převzala od Inda vlastnictví britská skupina dalšího Inda Sandžíva Gupty. A přestože premiér Petr Fiala (ODS) zmínil také poskytnutou záruku předchozí vlády a ministra Karla Havlíčka na úvěr za 1,5 miliardy korun, jedním dechem dodal, že rozhodnutí minulých vlád nekritizuje.

„Pro kontext diskuze je to ale důležité,“ vzal premiér téma z politické roviny. Připomněl také, že z dluhu Liberty státu splatila zatím zhruba jen 25 procent. „To je ale minulost,“ otočil Fiala list a jal se ve sněmovně debatovat o aktuálních problémech huti.

Víkendové tipy: v Ostravě na Knižní festival, Svět lega, ochutnávku vína a hokej

Jeho osobně k tomu vyzval poslanec za SPD Karel Sládeček v rámci pravidelných čtvrtečních interpelací. „Moje otázka na vás zní, s jakým řešením přijde vláda pětikoalice, aby byla huť spuštěna a nenastal kolaps v Moravskoslezském kraji,“ tázal se Sládeček s tím, že ho stávající situace v jeho rodném kraji znepokojuje.

Fiala: Gupta nereaguje na výzvy

Podle Fialy má vláda s ohledem na rozdané karty jen omezené možnosti. „Je slyšet, že vláda nejedná a nemáme plán. To není pravda. Možná řešení samozřejmě máme, bohužel to nejsme my, kdo odmítá jednat. Opakovaně jsme vyzývali management společnosti k jednání a s výjimkou dvou schůzek s českým managementem, který nám vždy sdělil, že nemá žádné pravomoce rozhodovat, se s námi management vlastnické skupiny nesešel,“ přiblížil premiér situaci, která je lidem zainteresovaným do celého problému dobře známa.

Fotografie padlých, emoce a slzy. Ukrajinci v Ostravě vzpomínali na své blízké

„Ministři Stanjura a Jurečka byli v Ostravě, vyzvali vedení huti, aby se setkali s ministrem Síkelou, nic z toho se nestalo. Pan Gupta nereaguje na výzvy k jednání, to je fakt, se kterým se musíme vyrovnat,“ doplnil Fiala a popsal možnosti. „Moc dobře chápeme obavy i napětí mezi zaměstnanci. Ministerstva mají scénáře, které jsou ve hře a jsou schopna reagovat na různé scénáře vývoje – ať už na možný konkurs společnosti nebo na propouštění.“

Přestože jde o soukromou firmu, může podle premiéra stát poskytnout finanční podporu nebo záruku. „To by bylo na stole, kdyby probíhala jednání, ale k tomu potřebujete obě strany,“ odkázal na nechuť majitelů jednat. Tato možnost navíc s ohledem na dosud nesplacený dluh není ve skutečnosti zřejmě příliš pravděpodobná, reálnější je to už v případě dodavatelů huti.

Na rozhraní Ostravska a Opavska vzniká obchodní centrum. Víme, co zde bude

„Stát může hrát také roli mediátora mezi firmou, jejími věřiteli, dodavateli, odborovými organizacemi a tak dál. Stát může nabídnout poradenství, odborné znalosti, finanční podporu při restrukturalizaci společnosti, to jsou možnosti, které máme,“ shrnul Petr Fiala, vždy s použitím podmiňovacího způsobu.

Do konce příštího týdne má Liberty předložit věřitelům k odhlasování nový restrukturalizační plán. V reakci na to zřejmě soud rozhodne, jak dlouho ještě bude huť chránit moratoriem. Před věřiteli, právě pro zajištění restrukturalizace, má nyní ochranu do 22. března. Do konce téhož měsíce mají zaměstnanci zajištěn stoprocentní plat, byť je většina z nich doma.