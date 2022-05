Zubr, Litovel a Holba, co nového chystají? Zvyky štamgastů se změnily

Ještě v době před covidem tvořilo drtivou část produkce jednoho z nejvýznamnějších moravských výrobců pěnivého moku pivo stáčené do sudů. Pandemie ale se zvyky štamgastů zacvičila natolik, že se karta obrátila. Přerovská pivovarnická skupina Pivovary CZ Group, pod niž spadají značky Zubr, Litovel a Holba, dnes stáčí 65 procent produkce do plechovek a lahví a pouze 35 procent do sudů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / František Berger