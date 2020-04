Přihlašování do soutěže na podobu památníku veteránů končí příští týden

Do úterý 21. dubna do 13 hodin město přijímá žádosti do dvoufázové, výtvarně-architektonické soutěže na budoucí podobu památníku veteránů.

Park Čs. letců v Moravské Ostravě. | Foto: MMO