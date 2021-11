Na trati se má už od letošního 12. prosince změnit vozový park, staré soupravy mají nahradit nové typu push-pull.

Železniční trať z Ostravy do Frýdku-Místku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Správa železnic udělala významný krok v přípravě elektrifikace trati z ostravských Kunčic do Frýdku-Místku. Záměr poslala k posouzení vlivu stavby na okolí (proces EIA), zatím do takzvaného zjišťovacího řízení. Podle dodané dokumentace by se mělo stavět od září 2023 do prosince 2026.