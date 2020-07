Včera jim měla začít běžet výpovědní lhůta. „Všichni zaměstnanci z toho jsou pochopitelně dost zaskočeni, nikdo takovou zprávu nečekal,“ uvedl jeden ze zdrojů Deníku.

Okin má v Ostravě kanceláře ve dvou objektech – v Hornopolní ulici v kancelářském kompexu Orchard a v Českobratrské ulici v objektu Nordica. A právě všichni zaměstnanci z Nordicy dostali podle informací Deníku výpověď. Souviset to má s tím, že Okin mimo jiné zajišťuje služby pro amerického telekomunikačního operátora Verizon, který Okinu vypověděl smlouvu a svou správu přesunul mimo Evropu.

Je to přitom jen rok a půl, co se objevila zpráva, že ostravská IT společnost Okin BPS otevře svoji americkou centrálu v texaském městě San Antonio. V ní chtěla zaměstnat 1400 lidí a investovat kolem 23 milionů dolarů.

Redakce Deníku vedení Okinu kontaktovala s žádostí o oficiální vyjádření, přičemž IT společnost přislíbila, že vyjádření poskytne během čtvrtka. Informaci o propouštění přitom nevyvrátila.