RegioJet vrací do provozu další vlakové spoje a posiluje autobusy. Od poloviny května připravuje RegioJet plný provoz vlakových spojů.

„Každý týden teď přibývá až 30 % nových cestujících. Rychle na to reagujeme, přidáváme od pondělí 26. 4. další spoje mezi Prahou a Ostravskem a během víkendových špiček nasazujeme maximum vozů. Cestující opět jezdí jak na pracovní cesty, tak i na výlety s rodinou," říká Ivana Sachsová, ředitelka společnosti RegioJet a dodává: „Aktuálně jezdí vlaky víc lidí, než před 1. březnem, kdy byla vyhlášená poslední omezení spojená s Covid 19.“

Od pondělí 26. dubna vrací RegioJet do provozu následující spoje:

- RJ 1001 Praha – Ostravsko s odjezdem z Prahy v 5:50 hodin

- RJ 1006 Návsí - Ostrava – Praha s odjezdem z Ostravy Svinova v 7:23 hodin a příjezdem do Prahy v 1051



Od 26. 4. tak bude mezi Prahou a Ostravskem denně v provozu 8 spojů v každém směru, během víkendových špiček to pak bude 9 spojů v každém směru.



Od 3. 5. budou přidány další spoje – RJ 1000 (brzký ranní spoj z Ostravska do Prahy) a RJ 1019 (večerní spoj Praha – Ostravsko s odjezdem z Prahy v 19:50 hodin).



Od 14. 5. pak RegioJet plánuje spustit provoz nočních vlakových spojů Praha – Košice a zpět a vrátit se tak k původnímu rozsahu spojení na trase Praha – Ostravsko – Košice a zpět.



Na trase Praha – Brno – Bratislava / Vídeň je již nyní v provozu naprostá většina vlakových spojů – včetně spojení 4x denně v každém směru do a z Vídně a 3x denně v každém směru z a do Bratislavy.



V pátek 28. 5. pak vyjede první vlakový spoj RegioJet z České republiky do chorvatského Splitu a Rijeky.

Návrat autobusů RegioJet

Ilustrační foto.Zdroj: Regiojet

Podobně jako v případě vlakové dopravy vrací RegioJet do provozu postupně také autobusové spoje. Od 1. 5. bude obnoven provoz na mezinárodní autobusové lince Praha – Drážďany – Berlín a zpět.

Autobusy budou zatím jezdit 1x denně v každém směru – a to s odjezdem v 8:30 hodin z Prahy a v 15:00 hodin zpět z Berlína. Další spoje na této lince plánujeme operativně přidávat v průběhu měsíce května.

Již od tohoto týdne výrazně navyšuje RegioJet počty autobusových spojů na linkách: Praha - Liberec, Most/Chomutov - Praha, Ostrava - Brno, Český Krumlov – České Budějovice – Písek - Praha, Karlovy Vary - Praha. Od neděle 25. 4. posílí RegioJet pravidelné nedělní a následně páteční spoje jedoucí ve špičce na lince Brno-Praha a zpět.