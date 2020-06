Systém hodnocení je založen na udělování bodů, přičemž domov jich získal 1003 z 1020, což je historicky nejvyšší výsledek hodnocení mezi dosud více než sto certifikovanými zařízeními sociální služby v ČR.

„Pro naše zařízení má certifikace velký přínos, protože tento systém oceňuje nastavený systém práce a zejména vlídný a hřejivý přístup k uživatelům, který u nás je základem vysoké kvality poskytované sociální i zdravotní služby,“ pochvaloval si ředitel Juraj Chomič.

Domov tak opětovně dosáhl na 5 hvězd, které vyjadřují, že nabízené služby - ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče - jsou v ČR na nejvyšší úrovni. Zařízení tím jednoznačně potvrdilo svou dlouhodobě poskytovanou kvalitu sociální služby svým uživatelům.

„Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava si dosaženého výsledku velice váží, je oceněním práce všech zaměstnanců, kteří v zařízení pracují a také závazkem do budoucna. Zlepšovat je stále co, jde o nekončící proces stálého obhajování získaných pozic v oblasti kvality a to přesto, že jsme např. v základní oblasti, která se týká poskytované péče získali maximální počet 5-ti hvězd,“ uvedla Jarmila Holášková, vedoucí sociálního útvaru.

Značka kvality v sociálních službách je od roku 2011 systémem externí certifikace zařízení sociálních služeb. V systému jsou hodnoceny všechny důležité aspekty poskytování sociální služby z pohledu uživatele.

Systém hodnocení pracuje se škálou více než 300 hodnotících kritérií v 5 základních oblastech, kterými jsou ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Hodnocení vychází v prvé řadě z preferencí uživatelů, pro výsledné hodnocení jsou dále určující názory poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů.

O to více vyniká výsledek Domova pro seniory Kamenec, když všechny oblasti hodnocení dosáhly 5 hvězd. Absolutního bodového výsledku domov dosáhl v oblasti stravování a péče, u ostatních tří hodnocených oblastí chybělo k absolutnímu výsledku za všechny oblasti pouhých 17 bodů.