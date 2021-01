V pátek odpoledne se rozhodne o nové majiteli ostravského strojírenského podniku Vítkovice Heavy Machinery (VHM). On-line aukcí na portálu www.verejnedrazby.cz vyvrcholí několikakolové výběrové řízení.

Společnost Vítkovice Heavy Machinery má tradici sahající až do roku 1828. Společnost je dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, dále do těžebního či lodního průmyslu. Foto: VHM | Foto: Deník / VLP Externista

Do výběrového řízení se kvalifikovalo osm zájemců. Své nabídky mohli předkládat do čtvrteční 16. hodiny. Pět z nich, kteří ve čtvrtečním druhém kole výběrového řízení nabídli za strojírenský gigant nejvíce, se kvalifikovalo do páteční finální aukce. Z ní vzejde nový majitel VHM. Odstartuje v pátek v 10 hodin, přičemž vyvolávací cenou bude nejvyšší nabídka z druhého kola, která překročila 1,2 miliardy korun. Informoval o tom insolvenční správce Lukáš Zrůst.