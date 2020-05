„Snažíme se je co nejlépe ochránit před nákazou, proto jsme zintenzivnili úklidy společných prostor. Používáme silnější čistící prostředky a zavedli jsme pravidelnou dezinfekci výtahů,“ uvedla mluvčí Residoma Kateřina Piechowicz s tím, že domovníci či úklidové firmy společné prostory dezinfikují třikrát týdně, a to speciálním přípravkem určeným k likvidaci nového typu koronaviru.

Výtahy jakožto malé prostory, ve kterých se vystřídá větší množství lidí za krátkou dobu, desinfikují domovníci a úklidové firmy třikrát týdně včetně výtahových dveří, kabiny a ovládacího panelu. Využívá se pro to speciální přípravek určený k likvidaci virů včetně nového typu koronaviru.

„Omlouváme se nájemníkům, že nyní ve výtazích ucítí zápach desinfekce, stejně tak může přípravek zanechávat nevzhledné skvrny na stěnách kabiny. Věříme ale, že stojí za to vydržet, zdraví nás všech je to nejcennější. Až krize pomine, naše úklidové služby dají vše do pořádku,“ dodala Piechowicz s tím, že náklady na zvýšený úklid jsou v plné výši hrazeny společností RESIDOMO.