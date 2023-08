Největšího českého on-line prodejce potravin Rohlik.cz čeká zásadní posun na trhu díky otevření nového strategického distribučního centra v Ostravě. Tímto krokem firma nejen posiluje svoji pozici, ale také významně rozšiřuje svoji působnost v nových regionech, a získává stále větší základnu spokojených zákazníků. V pořadí už páté distribuční centrum firma otevře letos na konci října.

Kurýrka Rohlik.cz. | Foto: se souhlasem Rohlik.cz

„Otevřením ostravského skladu nabídneme zákazníkům v daném regionu kromě úžasného sortimentu, který už nyní můžou nakupovat ze skladu v Brně, rovněž naši skvělou a unikátní službu v plném rozsahu. Díky tomuto kroku nejenže zlepšíme dostupnost doručovacích oken během dne pro naše zákazníky, nabídneme také 15minutová doručovací okna i expresní dodávky za 60 minut. Standardní dobu doručení zkrátíme na pouhé 3 hodiny. Samozřejmostí je naše garance vrácení peněz, pokud je s něčím zákazník nespokojený. Tu ostatně můžou využívat už teď,” uvádí ředitel Rohlik.cz Martin Beháň.

V nabídce bude také nový lokální sortiment, který se pro ostravské regiony rozšíří. „Díky tomuto novému skladu budeme moci efektivně pokrývat širokou oblast na severu Moravy, včetně odlehlejších lokalit. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem zlepšíme kvalitu života pro více než 450 tisíc domácností v regionu. Díky tomu si stovky tisíc zákazníků můžou užívat pohodlí nakupování z domova,” doplňuje Beháň.

Ostravské distribuční centrum vznikne v areálu CTP v Ostravě-Porubě a rozlohou obsadí 9000 m². Rohlík.cz sklad vybaví moderními dopravníky a základními technologiemi pro efektivní dopravu připravených nákupů. A stejně jako v dalších skladech společnosti, i tento nový bude disponovat speciálně chlazenými a mraženými prostory, aby byly splněny teplotní požadavky dodávaných produktů. V rámci skladových prostor se počítá s lékárnou Benu. V blízké budoucnosti je plánováno otevření pekárny. Celková investice do provozu a vybavení distribučního centra přesáhne 90 milionů korun.

Sklad bude vybaven základními automatizovanými dopravníky pro horizontální a vertikální transport, s možností další automatizace v budoucnu. Očekává se, že do konce roku dosáhne efektivita ostravského skladu srovnatelné úrovně s ostatními sklady společnosti o podobné automatizaci. Rohlik.cz má v plánu, že tento sklad bude do konce roku distribuovat v průměru až 5000 objednávek denně, což v celostátním měřítku představuje nárůst objednávek o desítky procent.

Nové lokality, noví zákazníci

Rohlík.cz celkově posiluje obslužnost v rámci celé České republiky a zaměřuje se na posílení dostupnosti služby v jednotlivých regionech: „Za poslední rok jsme v Rohlíku řetězově rozšířili doručování do nových lokalit, a to s neskutečným výsledkem. Loni jsme získali přístup do více než 2500 nových obcí a měst. V průběhu aktuálního roku v tom pokračujeme a téměř 4000 nových lokalit se stalo součástí rozvozové sítě. Poslední novinkou je, že se otevřely dveře pro 230 míst během pouhého posledního měsíce,” komentuje ředitel Rohlik.cz Martin Beháň s tím, že tento krok jde ruku v ruce se vzrůstající poptávkou spotřebitelů po pohodlném a rychlém nákupu kvalitních potravin, které má zákazník doma za pár kliknutí.

Mezi nedávno zařazenými lokalitami, které se nyní mohou spolehnout na rozvoz potravin pod značkou Rohlik.cz, se nacházejí města jako Děčín, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Telč, Světlá nad Sázavou nebo Třešť. Tyto nové destinace jsou pro on-line prodejce nejen geografickým rozšířením, ale zároveň významně posilují komunitu spokojených zákazníků, kteří nyní mohou využívat služby Rohlíku naplno.

Není pochyb o tom, že zákaznická spokojenost je pro Rohlík.cz hnacím motorem. Pečlivě naslouchá jakékoliv zpětné vazbě, což mu umožňuje přesněji cílit na budoucí rozvoj. Zákazníci oceňují nejen rozšířený sortiment potravin včetně privátních značek, skvělé farmářské výrobky, záruku nejnižší ceny u stovek výrobků a zastropované ceny speciálních potravin. Zdůrazňují také profesionální a milý přístup kurýrů při doručení.

„Velmi nás těší, že jsme postupně schopni nabízet naši unikátní službu více a více zákazníkům. Díky posledním krokům bude naše služba dostupná pro 75 % obyvatel v České republice. Tím nekončíme, budeme v tom samozřejmě pokračovat,” uzavírá Beháň.