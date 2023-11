/OBRAZEM/ Nabídnout své služby v Moravskoslezském kraji až 450 tisícům domácností a začít obsluhovat nových 250 měst a obcí. Takové plány má v regionu největší český on-line prodejce potravin Rohlik.cz, pomoci mu v tom má nově otevřené strategické distribuční centrum v Ostravě-Porubě. Jde v pořadí o pátý sklad společnosti v České republice, tři už Rohlík provozuje v Praze a jeden v Brně.

Nově otevřené strategické distribuční centrum Rohlik.cz v Ostravě-Porubě. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Rohlik.cz nedávno dosáhl milníku jednoho milionu obsloužených zákazníků. Právě nově otevřené ostravské distribuční centrum mu ale výrazně pomůže v oslovení dalších. Vznikne v něm navíc okolo 80 pracovních příležitostí pro zaměstnance z regionu Ostravska, spolupracovat s ním by mělo více než 300 nových dopravců pro rozvoz objednávek.

„Otevřením skladu v Ostravě jsme se významně posunuli. Pokrýváme nově zhruba 450 tisíc domácností, což je zhruba jeden milion obyvatel. Zjišťujeme, že v menších vesničkách zanikají prodejny, které je nemožné ekonomicky provozovat. Tím, že jsme tento region otevřeli v takovém rozsahu, tak věříme, že budeme schopni obyvatelům takových vesniček nabídnout plnohodnotný nákup, možná ještě lepší,“ uvedl ředitel Rohlíku Martin Beháň. Lidé si budou moci objednávat zboží na Rohlik.cz včetně víkendů a státních svátků. Nyní bude služba dostupná téměř v 90 procentech Moravskoslezského kraje.

Ostravský velkosklad o rozloze devět tisíc metrů čtverečních umožní zákazníkům v kraji nakupovat mnohem širší sortiment než doposud a využívat služby doručování v rychlejším režimu. Ten zahrnuje patnáctiminutová doručovací okna a expresní dodávky za šedesát minut od objednání. Standardní doba doručení se zkrátí na tři hodiny a garance vrácení peněz v případě nespokojenosti zákazníka bude samozřejmostí.

„Zjistili jsme, že v Moravskoslezském kraji žije zhruba 230 tisíc seniorů. Víme, že někteří mají zdravotní omezení, nemůžou chodit do obchodů, protože je to pro ně velmi komplikované. Pro tuto skupinu zákazníků jsme umožnili dopravu zdarma mezi desátou a patnáctou hodinou každý den, od pondělí do neděle. Mají i speciální nabídky, které jsou pro ně připravované,“ doplnil Martin Beháň. Rohlík myslí také na rodiče a maminky s dětmi, kteří mohou využívat v rámci služby Rohlíček dopravu zdarma od neděle do čtvrtka mezi desátou a šestnáctou hodinou.

Jedním z hlavních cílů Rohlíku je důraz na rozvoj lokální distribuce a podpora desítek lokálních maloobchodních značek. Nová spolupráce v Moravskoslezském kraji by měla pomoci místním firmám s rozvojem logistiky a odbytem jejich výrobků. Přinést by měla zákazníkům také to, na čem si firma zakládá - nejčerstvější potraviny dovezené už za 60 minut od objednání až ke dveřím. Na Rohlíku bude pro Moravskoslezský kraj nově k dostání například řemeslné pivo od Beskydského pivovárku, donuty a pečivo z podniku Lujza, produkty z Croissant Housu nebo uzeniny a maso z vyhlášeného řeznictví U Bobra. Pokud moravskoslezským obyvatelům budou některé suroviny či značky chybět, Rohlík je připraven svůj sortiment podle zákaznické poptávky neustále rozšiřovat.