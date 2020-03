Stroj nejmodernější generace kombinuje technologie vysekávání a laserového vypalování, které se jinak provádí na dvou samostatných zařízeních. Tím podstatně snižuje operační čas, rozšiřuje technologické možnosti a automatizuje rukodělnou práci. Nákup stroje je letošní první velkou investicí ve skupině BR Group a dosud největší investicí ve Spojmontu od jeho zařazení do skupiny BR Group v roce 2015.

„Významná investice ve výši deseti procent ročního obratu společnosti rozšíří naše možnosti na trhu i výrobní kapacitu a zvýší naši konkurenceschopnost. Pro naše zaměstnance je důležitým signálem, že vedení společnosti i skupiny věří v budoucnost firmy,“ řekl ředitel společnosti Pavel Nápravník.

Nový stroj ze společnosti Trumpf dorazil v polovině února, dodavatelská firma dokončila jeho montáž v pátek 6. března. Od pondělí 9. března funguje v testovacím provozu. Zatím ho obsluhuje pouze operátor CNC strojů Josef Deák, který je ve Spojmontu zaměstnán už jedenáct let a na podobném zařízení už pracoval. Nyní zaučuje další čtyři kolegy.

"Tenhle stroj je sofistikovanější, nabízí více možností, což je pro obsluhu náročnější. To mě baví. Umožňuje daleko kvalitnější práci, například poškrábání produktu s touto technologií nehrozí," popsal Josef Deák.

Špičková technologie umožní další rozšiřování spolupráce s novými klienty Spojmontu, jakými jsou například společnosti Stulz, Gardner Denver, Piller Group. Obchodní úsek už navíc pracuje na dalších projektech.

„Za čtyři roky, co je Spojmont součástí BR Group, udělal velký kus práce. Dobré ekonomické výsledky firma vykazuje od svého zařazení do holdingu BR Group a zvláště pak v roce 2018. Po krátkém propadu zakázkové náplně loni v létě se postupně opět zvedá. Nyní pracujeme na tom, aby se Spojmont, který je aktuálně dceřinou společností firmy Lucco, osamostatnil a převedl přímo pod BR Group. To zlepší postavení firmy vůči bankám a posílí její ekonomickou situaci, protože už nebude nucena hradit nájem mateřské společnosti. Spojmont s lepší EBITDOU má potenciál stát se jednou ze tří klíčových firem BR Group,“ doplnil finanční ředitel BR Group Petr Mitura.