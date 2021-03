Průměrná roční produkce tohoto střediska se pohybuje okolo tisíce metráků tržních ryb. Rybářství Hodonín má na Opavsku, Ostravsku a v Rychvaldě na Karvinsku zhruba 160 hektarů rybníků. Největší z nich je dolnobenešovský Nezmar. „Většina je v majetku společnosti, některé jsou v nájmu,“ říká vedoucí dolnobenešovského střediska Jiří Mižďoch.

Velikonoční kapr

Prodejna ryb v Hájecké ulici v Dolním Benešově byla otevřena v roce 2005. Funguje celoročně, je v provozu vždy ve čtvrtek od 10 do 16 a v pátek od 10 do 17 hodin. S blížícími se velikonočními svátky připravili rybáři také speciální velikonoční prodej ryb. Otevřeno bude denně od 29. března do 1. dubna od 8.30 do 16.30 hodin.

„Myslím, že v současné době lidé do naší prodejny chodí ve větší míře než v minulosti. S prodejem se zvedají i Velikonoce. Kromě kapra jsem nachystali i docela zajímavý sortiment vedlejších ryb,“ upřesňuje Jiří Mižďoch. V sádkách bude k zakoupení i amur, pstruh, lín nebo štika.

Výlov rybníka Nezmar v Dolním Benešově.Zdroj: Deník/František Géla

Rybáři se na jaře rozhodně nenudí

První letošní výlov už mají dolnobenešovští rybáři za sebou, proběhl v tomto týdnu. „Málokdo ví, že my většinu rybníků lovíme na jaře. Na podzim je jich méně, jde o Nezmar a ještě několik sádkových. Gró výlovů plůdku a násad je v jarním období až do 20. dubna, takto to máme naplánováno. Takže těch činností teď bude hodně a už se na to těšíme,“ dodává závěrem Jiří Mižďoch.