Když chce pacient vyšetření v jiné nemocnici, zdravotní pojišťovna mu platí cestu pouze do té nejbližší. Pokud však vyhledá péči jinde, ve většině případů si převoz musí uhradit sám.

„Naše služby jsou využívány také pro transport nemocných, převážně seniorů, o které již není možné se z různých zdravotních důvodů starat doma, a jsou přeloženi do domovů. Mnoho pacientů je ve vyšším věku a jejich mobilita je omezena, proto jejich blízcí vyhledávají naše služby, kdy jsou pacienti školenými řidiči naloženi na transportní křeslo či lůžko a komfortně převezeni. Momentálně služby využívají také lidé, kteří nechtějí cestovat veřejnou dopravou, a to z důvodu epidemiologické situace,“ uvedl vedoucí dopravy Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Mário Štiber.

Nyní by transport pacienta neměl být žádným problémem ani na Slovensko a do dalších okolních zemí. Objednání je velmi jednoduché, stačí zavolat na dispečink Dopravní zdravotní služby, v čase od 6 do 18 hodin.

„Dispečeři položí několik otázek a na základě požadavků připraví sanitní vozidlo s řidičem. Běžné transporty v rámci Ostravy je možné objednat 24 hodin dopředu. Pokud jde o složitější převoz, například imobilního pacienta, u kterého je potřebná pomocná síla, nebo se jedná u delší jízdu z Ostravy do Prahy či mimo ČR, je nutné objednání v dostatečném předstihu několika dní,“ doplnil Mário Štiber s tím, že zájemci o služby dopravní zdravotní služby mohou volat na číslo 595 633 153.

Sanitní park nemocnice v Ostravě-Vítkovicích prochází navíc velkou obnovou. Letos se jeho součástí staly již dva nové Volkswagen Transportery a do konce roku by je měly doplnit další čtyři moderní sanitky, které jsou již pro vetší komfort pacientů vybavené klimatizací i v zadní části vozidla.

Sanitky Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice ročně najedou v průměru okolo půl milionu kilometrů a přepraví na 30 tisíc pacientů.