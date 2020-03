Za každý kilogram odevzdaných baterií dají organizátoři, jimiž jsou Moravskoslezský kraj a nezisková společnost ECOBAT, deset korun na charitativní nebo obecně prospěšné projekty v regionu.

„Celkovou částku pomohou navýšit i baterie, které lidé donesou také do sběrných dvorů a které děti a studenti vyberou ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Maximální výše finančního příspěvku je stanovena na 100 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Baterkománie je zároveň soutěží měst. Až do 31. srpna budou ve všech zapojených městských úřadech a magistrátech sběrné nádoby označené logem soutěže, do kterých mohou nejen úředníci, ale i veřejnost odevzdávat použité baterie. „Vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka,“ podotkla Uvírová.

Dodala, že vloni lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili a k recyklaci předali 84,1 tuny baterií, což znamená, že každý obyvatel kraje odevzdal v průměru 70 gramů baterií. Celorepublikový průměr je však 159 gramů vytříděných baterií na obyvatele.

„Záleží nám na tom, abychom se v našem kraji ve vztahu k životnímu prostředí zlepšovali. I proto jsme podpořili Baterkománii. Líbí se nám spojení sběru baterií s možností podpořit potřebné projekty a také aktivní podpora osvěty ze strany městských úřadů. Radost mám i z toho, že se do projektu zapojilo rekordních 22 měst,“ řekla náměstkyně hejtmana.

V kraji se přihlásily městské úřady Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Havířov, Horní Benešov, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Příbor, Rýmařov, Třinec, Vítkov a Vrbno pod Pradědem.

„Z městských úřadů a magistrátů v Moravskoslezském kraji postupně přicházejí nominace na projekty, které budou usilovat o finanční příspěvek z Baterkománie. Jsou velmi pestré, od projektů v oblasti životního prostředí, oživování veřejných prostranství, sociální služby až po pomoc lidem s hendikepem,“ přiblížila Uvírová.

„Jde například o výsadbu stromů, pořízení nových kontejnerů na sběr použitého šatstva, speciální zdravotní pomůcky pro hospic nebo iniciativa dětí z dětského domova zaměřená na úpravu a péči o veřejné prostranství,“ dodala náměstkyně hejtmana.