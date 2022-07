VIDEO: Nejpočetnější stádo onagerů najdete v ostravském safari, má sedm mláďat

Škodovka je významným zaměstnavatelem regionu. Ve dvou výrobních závodech a centru digitálních technologií má přes 1200 zaměstnanců a do jednoho roku plánuje nabrat až 400 nových lidí na různé pozice ve výrobě či vývoji. „Mít v zádech tak silného partnera jakým je Škoda Group, a spolu s ním i jeho zaměstnance jako fanoušky Baníku, to by si přál každý sportovní klub. Jsem rád, že je to právě Baník Ostrava, kdo takovouto spolupráci se Škodovkou navázal,“ doplňuje Václav Brabec, majitel FC Baník Ostrava.

Partnerství se sportovním klubem je rozšířením strategie podpory sportu v lokalitách kde Škoda Group působí. Jedním z hlavních partnerů FC Baník Ostrava je Škodovka od sezóny 2018/19, v jejímž průběhu se klub navrátil do horní poloviny nejvyšší soutěže a od té doby se tam drží. Partnerství klubu přináší dlouhodobou perspektivu a stabilitu, protože podpora bude trvat až do sezóny 2025/26.

VIDEO: GIBS hledá svědky nehody v Ostravě, havarované vozy řídili policisté

Skupina pak kromě fotbalu podporuje i další projekty na Ostravsku. Škodovka je jedním z hlavních partnerů Dolní oblasti Vítkovice, podporuje i projekt OVAHELP, který slouží jako pacientská organizace, zejména pro nemocné rakovinou prsu a reprodukčních orgánů jak žen, tak mužů. Svou pomoc pak směřuje i nevyléčitelně nemocným v Moravskoslezském kraji a podporuje aktivity Mobilního hospice Ondrášek nebo také kulturní akce jako je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka či Letní shakespearovské slavnosti.