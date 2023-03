Nárůst objemu práce si vyžádal významné investice do rozšíření výrobní kapacity ostravských výrobních závodů. S rostoucí kapacitou výroby roste i počet zaměstnanců. Na začátku roku 2020, před zahájením investic, zaměstnávala Škoda Group v ostravských výrobních závodech přibližně 550 pracovníků. V průběhu dvou let se počet zaměstnanců zvýšil na současných 1400, a to i díky nákupu výrobního závodu v ostravském Martinově, se kterým přišlo i jeho 200 zaměstnanců.