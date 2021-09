Expozice je umístěná v suterénu severní části zámku. Návštěvník si doslova může sáhnout na původní zdivo středověkého hradu, stejně tak má možnost s pomocí modelů a interaktivních prvků sledovat, jak se pravděpodobně vyvíjela další přeměna tohoto panského sídla.

Součástí expozice jsou vystavené exponáty nalezené při archeologických výzkumech v místě. K nové expozici vznikla rovněž publikace, která poslouží nejen jako průvodce.

Ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula při otevření expozice připomněl, že, že zatímco mnoho zámků u nás je opečováváno, jiné to štěstí nemají. „Některé zanikly nebo stojí na pokraji zániku, a to i v Moravskoslezském kraji. Takový osud mohl postihnout po ničivém požáru v roce 1945 i zámek Bílovec. Na rozdíl od zámku v Odrách se tak nestalo a zámek měl to štěstí, že se ho ujalo město,“ uvedl Michal Zezula a doplnil, že poprvé bílovecký zámek navštívil okolo roku 2000.

„Dojem nebyl dobrý – prázdná chladná budova, nádvoří bylo vydlážděno panely, stál tady nějaký plechový kontejner na odpadky. Stačí se podívat kolem sebe, co vše se tady za dvacet let změnilo. Expozici jsme už měl možnost vidět, myslím, že se velmi povedla, za což patří poděkování všem tvůrcům,“ poznamenal Michal Zezula.

Starostka Bílovce Renata Mikolašová připomněla, že vše začalo v roce 2018, kdy vznikl projekt přeshraniční spolupráce – Bílovec s Veličnou našli cestu společnou.

„Veličná si vybudovala cyklostezku, město Bílovec opravilo zámecké schody, ale tím zlatým hřebem je určitě expozice středověk,“ sdělila Renata Mikolašová.

Zdůraznila, že projekt vznikl zejména díky úsílí, nadšení i pokoře. „Zastavil nás covid, tlačil nás čas, omezovala nás vládní opatření, ale lidská touha zanechat po sobě něco krásného, je nezdolatelná,“ řekla bílovecká starostka a upřesnila, že celkově stál projekt s Veličnou 12,7 milionu korun, Bílovci připadlo 10,5 milionu korun, přičemž expozice Skrytý středověk stála 6,7 milionu korun, polovinu z toho činila dotace.

„Považujeme expozici Skrytý středověk za obrovské bohatství, které město Bílovec díky spolupráci mnoha lidí získalo. Proto jsme vytvořili pomyslný klíč k těmto prostorám, které dnes chceme předat kulturnímu centru, které expozici bude provozovat,“ uzavřela Renata Mikolašová a předala klíč od od expozice Skrytý středověk ředitelce bíloveckého kulturního centra Evě Ševčíkové.

Expozice bude přístupná veřejnosti poprvé v sobotu 11. září. (ipa)