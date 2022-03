V Ostravě-Hrabůvce to místo každý zná. Dříve tu bývala mateřská škola a poté pizzerie, dnes si tu děti mohou na letní zahradě hrát venku s živými kozami a uvnitř v hospodě tu mají i živého ježka.

Teče tu jediný tankový Kozel v Ostravě a právě za jeho kvalitu majitelé této restaurace převzali v pondělí 7. března večer už potřetí v posledních čtyřech letech ocenění Hvězda sládků.

Nejlepší pivo v okolí

Štamgasti Kozlovny U Ježka si nenechali tuhle slávu ujít. „Máme tu čest předat ocenění za kvalitní péči o čepované pivo, což vy, štamgasti, kteří sem chodíte, moc dobře víte. Je tady prostě nejlepší pivo v okolí,“ řekl při předávání ceny Hvězda sládků obchodní sládek plzeňského Prazdroje Roman Šolc.

„Smyslem této ceny není jen to, že tady mají kvalitní výčep, tanky a hospodské zázemí, ale hlavně tady pivo čepují s láskou a dělají vše pro to, abyste si to pivo užili,“ dodal Roman Šolc.

Podmínky pro získání Hvězdy sládků jsou hodně těžké. Kontroloři a porotci soutěže přicházejí totiž do ostře sledovaných restaurací pivo prověřit v kteroukoliv dobu. A k takovému přísnému degustování a kontrolování vyzval obchodní sládek plzeňského pivovaru i všechny štamgasty a návštěvníky Kozlovny U Ježka.

Děkovačka i dojemné loučení

Majitel Kozlovny U Ježka Jan Ptáček poděkoval především štamgastům za podporu zejména v covidové době.

„V té době, která byla strašně dlouhá, jste k nám chodili pro pivo v petkách a rozváželi jsme jídlo, jsme vám za to moc vděčni,“ řekl a poděkoval také všem výčepním, servírkám a kuchařům, z nichž majitelé nikoho v době covidové nepropustili.

Přesto se spolumajitelé Kozlovny U Ježka také dojemně rozloučili s hlavní výčepní Barborou Gojovou, která za výčepním pultem Kozlovny U Ježka strávila čtyři roky a nyní přechází „výše“, tedy do jejich další prestižní provozovny, kterou zná spousta milovníků dobrého piva a jídla v centru Ostravy blízko Stodolní - podniku Slezská P.U.O.R., který je rovněž držitelem ocenění Hvězda sládků.

Bára Gojová se dokonce už dvakrát probojovala do finále celostátní soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. „Patří tedy k nejlepším výčepním na světě. Je to navíc také její zásluha, že jsme pro Kozlovnu U Ježka v Hrabůvce ocenění Hvězda sládků získali,“ připomněl Jan Ptáček.

On sám přišel do Kozlovny se zkušenostmi šéfsomeliéra v proslulém pražském Tančícím domě. A pokračuje v nabízení dobrých moravských, evropských, ale dokonce i afrických vín. A má i cennou dvouletou zkušenost z londýnské restaurace, která získala dvě michelinské hvězdy.

Ohlédnutí

Kozlovna U Ježka vznikla před pěti lety a dnes se soustřeďuje kromě dobrého piva a vína také na klasickou českou kuchyni v moderním pojetí. Je podle svých spolumajitelů hodně zaměřená na rodiny s dětmi, má velkou zahradu plnou průlezek a klouzaček. Děti tu mohou nakrmit dva živé kozlíky v zahrádce a v restauraci je i maskot, živý ježek.

"Je myslím v pohodě. Na našich stránkách se už také díky našim živým kozlíkům objevily různé vtipné recence, třeba člověka, kterého při odchodu z našeho podniku potrkali kozli. Jednou nám je i vypustili a ráno běhali po Hrabůvce. Takže až někdo uvidí běhat po Hrabůvce kozly, tak jsou to určitě ti naši,“ usmívá se spolumajitel Martin Sláma a oba spolumajitelé dodávají, že ve třech svých podnicích, mezi něž patří kromě Slezske P.U.O.R. i Kozlovna v Hlučíně, zaměstnávají celkem pětapadesát lidí.

Přivedli do Ostravy „pivo na hladinku“

Martin Sláma připomíná, že právě jejich restaurační podnik Slezska P.U.O.R. přinesl do Ostravy styl „čepování na hladinku“, tedy na jeden zátah.

„Začali jsme se o něj zajímat asi před dvanácti lety, chtěli jsme dbát o kvalitu piva a nečepovat do půllitru cokoliv. Absolvovali jsme řadu školení organizovaných přímo pivovary Prazdroj či Velkopopovický Kozel. Dnes už nás v tom následují mraky dalších hospod v Ostravě. Přitom jsme se nebáli přijít do Ostravy, která má své osvědčené pivovary, s Kozlem a navíc s jedenáctkou, když rázovití Ostraváci přece pijí, nebo v minulosti pili hlavně dvanáctku,“ usmívá se Martin Sláma.