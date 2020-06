Finance půjdou primárně na projekty, na které se obvodu podaří získat dotace z externích zdrojů. O přijetí úvěru ještě budou rozhodovat zastupitelé města Ostravy, jejichž souhlas je k tomuto kroku potřebný.

„Pro přijetí úvěru jsou v současné době vstřícné mimořádně nízké úrokové sazby na bankovním trhu. Úvěr budeme čerpat na projekty, díky kterým zajistíme především kvalitnější bydlení. Investice do bytového fondu nám následně budou generovat vyšší příjmy z nájmů bytových domů,“ vysvětlil starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Konkrétní akce, které využijí tohoto zdroje financování, budou určovány s ohledem na získávání dotací. „Měly by mezi ně patřit regenerace bytových domů na Mírové osadě, modernizace vybraných bytových domů na ulici Šenovská a Heřmanická. Dále pak například výstavba sportovní haly v Koblově, výstavba multifunkčního domu v Muglinově, Domova pro seniory Antošovice nebo modernizace kulturního domu v Heřmanicích,” vyjmenoval starosta.

Zastupitelé Slezské Ostravy schválili parametry úvěru, které budou následně zaslány na ostravský magistrát, v září by mohlo zastupitelstvo města schválit záměr úvěru pro náš obvod, poté budou osloveny banky s žádostí o podání konkrétních nabídek úvěru a do konce roku by orgány města i obvodu měly rozhodnout o výběru té nejvhodnější.

Úvěr bude splácen nejdéle 20 let s fixní úrokovou sazbou ve výši maximálně 1,05 % ročně. „Předpokládám ale, že výsledný úrok ve vybrané nabídce bude ještě nižší, “ doplnil Vereš.