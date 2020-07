Pod obratnýma rukama zaměstnanců opavského družstva vznikají blyštivé vánoční ozdoby, známé v celém světě. Covid do Slezské tvorby naštěstí nezavítal, takže práce mohly i v době pandemie pokračovat.

V kalendáři je léto, ale v opavské Slezské tvorbě jsou cítit Vánoce, protože foukačky a malířky už vyrábějí skleněné ozdoby na stromeček. Křehká krása každoročně putuje z Opavy do českých prodejen i zahraničí, a to nejenom do Evropy, ale i na americký kontinent. Tuzemské objednávky se letos začínají hromadit, ale ty zahraniční covid zatím dost zbrzdil.