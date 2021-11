Nové ceny budou platit od 1. ledna 2022. Jak uvádí společnost SMVAK v tiskové zprávě, za odběr pitné vody (vodné) zákazníci na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku budou od příštího roku platit 50,50 korun za metr krychlový včetně 10% DPH. Cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 44,87 korun včetně DPH. U vodného představuje rozdíl 2,63 koruny (5,49 %), u stočného 2,34 koruny (5,5 %). Souhrnně jde o 4,97 koruny, tedy 5,5 % včetně 10% DPH.

Souhrnně činí nové vodné a stočné 95,37 korun včetně 10% DPH.

„V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží vývoj nákladů v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury. Dále musíme reagovat na změny cen subdodavatelů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Téměř 334 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 256 milionů do vodovodních sítí a 143 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Spolu s opravami dosáhne částka, která poputuje do obnovy a rozvoje infrastruktury pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,04 miliardy korun. Je to nejvíce v historii společnosti.

Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku.