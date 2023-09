V příjemném prostředí Golf Parku Lhotka v Ostravě se konala v pátek 22. září neformální Bussines snídaně Deníku s obchodním partnery

Business snídaně s Deníkem. 22. září 2023 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Více než tři desítky podnikatelů, manažerů firem a politiků z moravskoslezského regionu dorazilo na neformální setkání, které pro ně připravilo vydavatelství Vltava Labe Media (VLM). Jeho zástupci na něm přítomným hostům prezentovali novinky a projekty vydavatelství a představili jim i řadu podrobností a detailů, které lze prostřednictvím VLM využít pro reklamní kampaně.

Stále čteme noviny, říkají lidé v ANKETĚ Deníku. Zapojte se i vy

„Tato setkání děláme v rámci prezentace portfolia vydavatelství Vltava Labe Media. Všichni nás mají spojeno pouze s Deníkem. My ale máme také portfolio různých webů a samozřejmě nejrůznějších časopisů a magazínů,“ vysvětlil před zahájením snídaně manažer inzerce a vedení obchodu vydavatelství VLM na severní Moravě a ve Slezsku Petr Honajzer.

Pozvaní hosté se mohli během prezentace seznámit s aktivitami, které má vydavatelství VLM na českém mediálním trhu. „Naše vydavatelství představuje zhruba 130 webů, sedmdesát Deníků v online verzi a v 28 mutací Deníku v printu. Máme 20 časopisů, oproti loňsku došlo k navýšení o dva tituly. Máme také jednoho distributora adresné a neadresné distribuce a dvě tiskárny, jednu v Praze a druhou v Olomouci,“ seznámil přítomné obchodní ředitel Deníku František Olbert.

Golf Park Lhotka v Ostravě hostil partnery Deníku

Během prezentace zmínil také Deník Extra. Právě ten vychází v auditovaném nákladu více než dvou milionů výtisků, a to v sedmdesáti mutacích. Do schránek ho pravidelně dostává zdarma 45 procent domácností v České republice. Zajímavostí tohoto titulu je, že pokud by se složily všechny výtisky jednoho vydání Deníku Extra, výška tohoto balíku by byla více než tři kilometry, což je 3,5 krát více, než nejvyšší budova světa.

Deník se může pochlubit také velmi věrnými čtenáři, má nejvyšší číslo předplatitelů na českém trhu. Zhruba 70 procent nákladu u něj tvoří právě předplatné. Samotné vydavatelství VLM má 241 tisíc předplatitelů, kteří odebírají jeden nebo více titulů z portfolia vydavatelství.

VIDEO: Golfový svátek v Ostravě. Město má zcela nové hřiště

Zúčastnění se na akci mohli seznámit i s řadou podrobností a detailů, které lze prostřednictvím VLM využít pro reklamní kampaně (a to jak v printu, tak na webu) a co lze využívat pro marketing a propagaci.

Od roku 2016 má divize Deníku skupiny Vltava Labe Media také eventové oddělení, které vzniklo s cílem využít potenciál nejčtenějšího zpravodajského titulu v České republice. Nabízí jedinečnou možnost propagace firem nejen během eventu, během jeho uspořádání ale zejména prostřednictvím tištěných a digitálních titulů.