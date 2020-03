Soud poslal Vítkovice Heavy Machinery do úpadku

Krajský soud v Ostravě poslal strojírenskou firmu Vítkovice Heavy Machinery (VHM) do úpadku. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v Insolvenčním rejstříku, na které upozornil server e15.cz. Návrh podala sama firma, která chce reorganizaci. Výroba se minulý týden v podniku zastavila, poté co dodavatelé odpojili energie.

"V této chvíli platí, že v příštím týdnu obnovíme výrobu a budeme pracovat na rozpracovaných zakázkách, u nichž naši zákazníci čekají na jejich dodání," uvedl dnes pro ČTK předseda představenstva VHM Jaromir Schmid. Dodávky tepla a elektrického proudu by podle něj měly být obnoveny ještě tento týden. "Jako první provoz bude dle plánu spuštěna těžká mechanika, následovat budou ocelárna a kovárny," uvedl Schmid. Česko čekají krušné týdny. Jak se u nás šíří epidemie ve srovnání se světem Přečíst článek › Společnost VHM v insolvenčním návrhu uvedla, že kvůli nedostatku prostředků není schopna plnit své závazky, má celkem 332 věřitelů a déle než 30 dnů po splatnosti závazky za více než 300 milionů korun. Celkové závazky firmy podle návrhu přesahují 1,2 miliardy korun. Ziskový provoz Schmid minulý týden uvedl, že v podniku musí nastat zásadní restrukturalizace, při které se významně sníží počet zaměstnanců. Firma má asi 800 zaměstnanců. Podle představenstva je optimálním a jediným správným řešením situace soustředit se na perspektivní části podniku, které jsou v budoucnu schopné ziskového provozu a v rámci reorganizace si je můžou najmout nebo koupit noví investoři. Odborník Miroslav Zámečník: Česká ekonomika je na tom dobře, pandemii zvládne Přečíst článek › VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Zhruba 80 procent výroby vyvážejí, hlavně do zemí Evropské unie. V úpadku skončily už před dvěma lety, kdy firma ještě patřila do strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace tehdy firmu postupně převzala společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Díky tomu, že do VHM vložil peníze a zajistil její financování, mohl podnik obnovit výrobu. Nyní je většinovým vlastníkem VHM Strnadův holding CE Power Industries. Zátěž z minulosti Důvodů proč firma znovu skončila v insolvenci, je podle představenstva více. "Společnost si s sebou nadále nesla řadu zátěží z minulosti, a to jednak splátky věřitelům z reorganizace ve výši téměř 11 milionů korun měsíčně, vysoké fixní náklady, vysokou podinvestovanost a nemožnost čerpat bankovní úvěry a záruky," uvedla firma v insolvenčním návrhu. Zákazníci se podle vedení firmy po předchozí reorganizaci a situaci podniku vraceli jen velmi opatrně a za cenu nízkých, nebo dokonce záporných marží. Tatra Trucks výrobu zatím neomezí, zaměstnanci se zapojili do šití roušek Přečíst článek › Soud uvedl, že věřitelé nyní mají dva měsíce na to, aby přihlásili své návrhy. Insolvenčním správcem jmenoval společnost Konreo, tedy stejného insolvenčního správce jako před dvěma lety. Přezkumné řízení a schůze věřitelů se bude konat v červenci.

Autor: ČTK