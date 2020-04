„Zástupci společnosti se nám ozvali počátkem dubna s tím, že by rádi pomohli nemocnici, protože vědí, že pro některé zaměstnance je v těchto dnech situace komplikovaná,“ uvedla Jana Pająk, náměstkyně ředitele pro personální řízení FN Ostrava.

Bezplatnou dopravní službu začala nemocnice využívat 7. dubna. Pomoc oceňuje i zkušená všeobecná sestra Jana Dzidková z Jednotky intenzivní péče Chirurgické kliniky FN Ostrava. Bydlí totiž ve vesnici 15 kilometrů od nemocnice.

„Když mám po noční, tak to znamená, že z práce vyjdu ve čtvrt na sedm a domů se dostanu ve čtvrt na devět. A musím čtyřikrát přestoupit. Je totiž prázdninový provoz a spousta spojů nejezdí, takže tato služba je pro mě opravdu obrovskou pomocí. Tomu, kdo to vymyslel, patří velká pochvala,“ prohlásila s úsměvem sestra, která pracuje ve zdravotnictví téměř 40 let.

Přepravu si zaměstnanci objednávají prostřednictví nemocničního dispečinku. „Technický dispečink funguje nepřetržitě, takže pro zaměstnance je to naprosto komfortní, mohou zavolat kdykoliv. Jejich požadavek pak předáme společnosti B of B cars,“ popsal způsob spolupráce Daniel Naivert, vedoucí Odboru vnitřní bezpečnosti a krizového řízení FN Ostrava.

Během dvou týdnů vyjelo auto pro zdravotníky více než osmdesátkrát. Nejčastěji mezi pátou a půl sedmou ráno a ve stejný čas večer.

„V tuto chvíli jsme dohodnutí s vedením nemocnice, že budeme v této službě pokračovat. Pořád jedeme v nějakém sníženém režimu, takže tu kapacitu na to, abychom mohli zdravotníkům pomáhat, zatím máme,“ podotkl David Kiša, jednatel společnosti B of B Cars s.r.o – Jaguar Land Rover Ostrava.