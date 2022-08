Skauti z belgické organizace La Hulpe zde táboří ve stanech a opravují 250 let starou zeď areálu zámeckého pivovaru.„Padesát belgických skautů přijelo do Rýmařova s tím, že nám budou týden pomáhat a týden cestovat. Kontaktovali se s námi přes Charitu, která jim dala tip. Máme sice v pivovaru nějaké zázemí pro dobrovolníky, ale jen asi pro 15 lidí. Abychom mohli ubytovat tak velkou skupinu pomocníků, museli jsme si od města pronajmout louku před pivovarem. Rýmařovský pan starosta přivítal belgické skauty hned po příjezdu. Má radost, že se kolem pivovaru konečně něco děje. Historický pivovar nás prostě baví, a pan starosta to dokáže ocenit,“ představil skupinu belgických pracantů Jakub Kříž, předseda Spolku pro obnovu pivovaru Janovice.